„Czujemy się teraz porzuceni” – szkocka rodzina utknęła w Polsce wraz z tysiącami pasażerów Ryanaira

Szkocka młoda rodzina znajduje się wśród tysięcy obcokrajowców, którzy utknęli w Polsce, gdy nasz kraj zamknął w weekend granice z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Elaine i Bradley Milburn zostali zostawieni samym sobie w Gdańsku wraz z ich rocznym dzieckiem, gdy odwołano ich lot Ryanairem w sobotę do Edynburga. Para poleciała do Polski, aby świętować tam urodziny swojego synka, jednak teraz utknęli w Polsce wraz z tysiącami obcokrajowców po tym, jak linie lotnicze uziemiły loty w związku z zamknięciem granic kraju.

24-letnia Elaine powiedziała, że Ryanair oraz brytyjska ambasada uczyniły całą sytuację „przerażającą” i para nie wie teraz, jak wróci do domu.

- Szczerze jest to emocjonalna huśtawka od kiedy tutaj utknęliśmy. Czujemy się porzuceni. Nie wiemy, co robić i jest to szczególnie niepokojące z uwagi na to, że mamy rocznego synka. Nie wiemy zupełnie, co się dzieje, bo nie dostajemy żadnych komunikacji od linii lotniczych. Jedyne, co usłyszeliśmy od ambasady, to to, aby jechać do Warszawy, skąd jest więcej lotów. Ale to pięciogodzinna podróż i nie mamy żadnych informacji na temat tego, co wydarzy się, gdy tam trafimy – powiedziała kobieta.

Szkocka para skarży się także na trudną sytuację związaną z zamknięciem wielu sklepów, co znacznie utrudnia im zadbanie o swoje roczne dziecko. Pretensje mają także do linii lotniczych, od których nie otrzymali żadnych informacji na temat tego, że polskie władze zamykają sklepy.

- Chciałabym, aby powiedziano nam, że wiele miejsc zostanie zamkniętych a wydarzeń odwołanych, zanim polecieliśmy do Gdańska. Wtedy uniknęlibyśmy problemów – mówi Brytyjka.

