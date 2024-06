Styl życia Cztery osoby poważnie ranne po awarii karuzeli w południowym Londynie

Cztery osoby, w tym 11-letnia dziewczynka, zostały poważnie ranne po tym, jak doszło do awarii karuzeli podczas Lambeth Country Show w Brockwell Park. Obrażenia nie zagrażają jednak życiu poszkodowanych.

Incydent w trakcie pikniku w Londynie

Do poważnego incydentu doszło wczoraj pod wieczór w Brockwell Park, w południowym Londynie, podczas pikniku Lambeth Country Show. W pewnym momencie doszło do awarii karuzeli, w wyniku czego poszkodowane zostały cztery osoby. Met Police podała, że wśród poszkodowanych była para 40-parolatków, 50-kilkuletni mężczyzna i 11-letnia dziewczynka. Wszystkich rannych przetransportowano do pobliskiego szpitala i choć doznali oni poważnych obrażeń, to ich życiu nic nie zagraża.

Do incydentu doszło w trakcie Lambeth Country Show – jednego z największych bezpłatnych festiwali rodzinnych w Wielkiej Brytanii. W tym roku zresztą festiwal w południowym Londynie przyciągnął znaczącą liczbę ludzi ze względu na swoją okrągłą, 50. rocznicę.

Unfortunately a fairground ride malfunctioned at the Lambeth Country Show this evening Four people were injured in the incident and they have been taken to hospital. We await an update on their condition@LambethMPS are conducting enquiries and cordons are in place — Lambeth Council (@lambeth_council) June 8, 2024

Co stało się podczas festiwalu Lambeth Country Show?

Na tym etapie trudno jest powiedzieć, co dokładnie stało się z karuzelą podczas festiwalu Lambeth Country Show. Rozpoczęto w tej sprawie dochodzenie. W sprawie wypowiedział się rzecznik policji w Lambeth, informując, że służby ratunkowe pojawiły się w sobotę ok. godz. 18:20 w Brockwell Park po otrzymaniu zawiadomienia, że doszło do awarii jednej z przejażdżek podczas Lambeth Country Show.

I’m shocked to learn of the failure of a fairground ride at Lambeth Country Show earlier this evening My thoughts are with those who were injured & all who witnessed this horrific event Thank you to the emergency services who attended There must now be an urgent investigation https://t.co/CWDvn1vx3A — Helen Hayes 💙🌹 (@helenhayes_) June 8, 2024

Natomiast rzecznik Lambeth Council dodał: – Ratownicy medyczni i zespoły na miejscu odgrodziły teren. A rannych przewieziono do pobliskich szpitali w celu dalszego leczenia. Sytuacja jest ściśle monitorowana. Teren wokół karuzeli został zabezpieczony, a wesołe miasteczko zamknięto. Prowadzone jest dokładne dochodzenie w celu ustalenia przyczyny awarii. W przypadku wszystkich atrakcji i atrakcji na festiwalu prowadzone są dodatkowe kontrole bezpieczeństwa. Dziękujemy służbom ratunkowym za szybką reakcję i zaangażowanie. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych gości pozostają naszym najwyższym priorytetem.

