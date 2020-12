Cztery osoby nie żyją po wybuchu w zbiorniku chemicznym w Bristolu. Policja kontynuuje dochodzenie

Fot. Getty

Po czwartkowym wybuchu w zbiorniku chemicznym w oczyszczalni ścieków w Bristolu, akcja ratunkowa zakończyła się smutnym bilansem. Policja prowadzi dochodzenie. Co wiadomo na temat ofiar?

Trwają policyjne dochodzenie w sprawie przyczyn wybuchu w oczyszczalni ścieków w Bristolu. W wyniku eksplozji wiele osób odniosło różnego stopnia obrażenia, a cztery osoby straciły życie.

Ofiary eksplozji oczyszczalni ścieków w Bristolu

Do tragedii doszło w czwartek przed południem, około godziny 11:20, w oczyszczalni ścieków Wassex Water w Avonmouth na przedmieściach Bristolu. Ofiary śmiertelne to trzech pracowników Wessex Water oraz jeden z kontrahentów. Według The Telegraph ratownicy mieli podobno odnaleźć ciało jednej z ofiar aż 150 metrów od miejsca wybuchu, co wskazywałoby na dużą siłę eksplozji. Piąta z poważnie poszkodowanych osób nie znajduje się w stanie zagrożenia życia.

Oczyszczalnia ścieków Bristol po wybuchu



Oczyszczalnia ścieków Bristol po wybuchu. Policyjne dochodzenie w toku



Jeden ze świadków, pracujący w budynku oddalonym od oczyszczalni ścieków o 900 metrów, relacjonował brytyjskiemu dziennikowi, że „fala uderzeniowa wstrząsnęła budynkiem”. Cały obszar oczyszczalni został mocno dotknięty eksplozją. Przedstawiciele zakładu powiedzieli BBC, że miejsce wybuchu zostało „całkowicie zdewastowane”. Według dostępnych informacji do wybuchu doszło w zbiorniku chemicznym, zawierającym oczyszczone odpady organiczne.

W akcji ratunkowej i przeszukiwaniu gruzów w poszukiwaniu rannych wzięli udział nie tylko strażacy, ale również psy ratownicze, wyszkolone do tropienia ofiar. Colin Skellett, dyrektor generalny Wessex Water, powiedział BBC, że zakład współpracuje z HSE „aby zrozumieć, co się stało i dlaczego”. Trwa również śledztwo policyjne.

