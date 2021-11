Cztery firmy energetyczne w UK upadły w ciągu jednego dnia - to jeszcze nie koniec bankructw w tym sektorze...

Fot: Pixabay

Cztery kolejne brytyjskie firmy zajmujące się dystrybucją energii ogłosiły upadłość. Powodem ich bankructwa są wysokie ceny gazu na globalnym rynku. Około 24 000 gospodarstw domowych będzie potrzebowało nowego providera.

Cztery kolejne przedsiębiorstwa z branży energetycznej ogłosiły upadłość tego samego dnia. Z rynku wycofały się Omni Energy Limited, MA Energy Limited, Zebra Power Limited oraz Ampoweruk Ltd. Zajmowały się one dostawą energii do około 23 700 klientów. Zebra Power miała największą bazę klientów i zaopatrywała w energię 14 800 gospodarstw domowych. Omni Energy obsługiwało około 6000 krajowych klientów, podczas gdy AmpowerUK miał około 600 klientów w Wielkiej Brytanii i kolejne 2000 gospodarstw domowych za granicą. MA Energy miała około 300 zagranicznych klientów. Rzecz jasna Ofgem gwarantuje im dalsze dostawy energii, a poszkodowani konsumenci mają zostać "przejęci" przez innych providerów, którzy się z nimi skontaktują. Więcej o tym mechanizmie pisaliśmy w artykule "E.ON przejmie klientów upadłych dostawców energii elektrycznej" i po wszelkie szczegóły odsyłamy właśnie do niego.

Sytuacja brytyjskiego sektora energetycznego pogarsza się

Czy to koniec bankructw w brytyjskim sektorze energetycznym? Niestety, nic na to nie wskazuje. W obliczu obecnej sytuacji na światowym rynku energii i utrzymującym się popycie na gaz można oczekiwać, że kolejne firmy czeka upadek. Providerzy są zmuszeni kupować energię po rekordowych cenach i nie są w stanie przenieść tych kosztów na konsumentów z powodu "price cap" ustalonego przez Ofgem.

Organ zajmujący się regulacją cen energii w Wielkiej Brytanii jest świadom, że "bezprecedensowy wzrost" światowych cen gazu wywiera silną presję na dostawców energii. W związku z tym Ofgem zapowiedział już podjęcie "odważnych działań". W liście otwartym do przedstawicieli sektora energetycznego Ofgem obiecał, że już w listopadzie rozpoczną się szeroko zakrojone konsultacje dotyczące "energy price cap". Regulator nie zasugerował żadnego konkretnego kierunku działań w tym zakresie, ale oczekuje się, że branża skorzysta z okazji, aby domagać się radykalnych zmian. Pułap cenowy zmienia się tylko dwa raz w roku, a firmy energetyczny stoją na stanowisku, aby "price cap" był bardziej dynamiczny, dzięki czemu lepiej reagowałby na wahania rynku.

Ofgem planuje konsultację zmian w listopadzie i spodziewa się ich wprowadzenia już w lutym, przed kolejną podwyżką cen energii przewidzianą na kwiecień. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Ofgem obiecuje "odważne działania" w obliczu kryzysu energetycznego w UK".

Przypomnijmy, limit cen za gaz i elektryczność określony przez Ofgem wzrośnie do najwyższego poziomu od czasu wprowadzenia go w roku 2019. Dla 11 milionów gospodarstw domowych rachunki za energię wzrosną ze średnio 1138 funtów rocznie do 1277 funtów od października. W przypadku kolejnych 4 mln gospodarstw domowych korzystających z liczników przedpłatowych średni rachunek za energię wzrośnie ze 1156 funtów do 1309 funtów, co stanowi niemałą różnicę 153 funtów.