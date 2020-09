4-dniowy tydzień pracy pozwoliłby stworzyć aż nowych 500 000 etatów w jednym sektorze

Dzięki niemu można by uniknąć drastycznego wzrostu bezrobocia.

Zgodnie z raportem sporządzonym przez think tank Autonomy zredukowanie tygodnia pracy do czterech dni roboczych pozwoliłoby stworzyć aż 500 000 nowych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii i wsparłoby krajową gospodarkę lepiej niż furlough.

System związany z furlough powoli wygasa, co z kolei rodzi duże obawy związane z drastycznym wzrostem bezrobocia i kolejnym ciosem dla gospodarki, która jest obecnie w stanie kryzysu.

4-dniowy tydzień pracy

Ratunkiem miałby być 4-dniowy tydzień pracy, zdaniem think tanku Autonomy, według którego „nadszedł już czas” na skrócenie roboczego tygodnia. Wprowadzenie tej rewolucji w samym sektorze publicznym pozwoliłoby na stworzenie 500 000 nowych etatów.

Według naukowców z think tanku pracownicy sektora publicznego mogliby przejść na nowy tryb pracy bez zmniejszania wynagrodzeń, co wygenerowałoby koszt do 9 miliardów funtów rocznie. Zgodnie z analizami suma ta wynosi tyle samo, ile furlough w czasie pandemii.

Co jednak istotne zmiana ta miałaby korzystny wpływ na zdrowie ludzi:

- Ponad dwie trzecie pracowników w UK jest zestresowanych lub przepracowanych, a zgodnie z Health and Safety Execitive jeden na cztery dni chorobowego jest rezultatem przepracowania.

Czas na rewolucję

Will Stronge z think tanku Autonomy powiedział:

- Nadszedł czas na czterodniowy tydzień pracy, a sektor publiczny powinien stać się w tym pionierem, zarówno jako pracodawca jak i zaopatrzeniowiec. Aby pomóc w walce z kryzysem dotyczącym bezrobocia, z którym będziemy musieli się zmierzyć tej zimy. Czterodniowy tydzień pracy jest najlepszą opcją na równe rozdzielenie pracy w gospodarce i stworzenie bardziej potrzebnych miejsc pracy. Czterodniowy tydzień pracy jest sensownym rozwiązaniem także dlatego, że podnosi produktywność, stwarza nowe miejsca pracy i sprawia, że wszyscy jesteśmy zdrowsi i szczęśliwsi.