Czołowy orędownik Brexitu wzywa do ograniczenia praw konsumentów i pracowników w UK. Wcześniej gwarantowała je UE

Wzywa do tego czołowy polityk torysów

Fot. Getty

Daniel Hannan – były europoseł i wieloletni orędownik Brexitu, wezwał rząd Borisa Johnsona do zniesienia ochrony konsumentów i pracowników, która dawniej gwarantowana była przez Unię Europejską. Polityk argumentuje, że po pandemii koronawirusa Wielka Brytania musi postawić na wzrost gospodarczy, nawet jeśli trzeba będzie w tym celu poczynić odważne kroki.

Nadchodzi zmiana. Aby odnieść sukces poza Unia Europejską, musimy być sprawniejsi, bardziej elastyczni i bardziej zaangażowani w działania globalne – zaznaczył wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego, który w grudniu 2020 r. został także nominowany przez Borisa Johnsona na członka Izby Lordów. Daniel Hannan uważa ponadto, że na skutek pandemii koronawirusa rząd Wielkiej Brytanii musi zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby „pobudzić wzrost gospodarczy”. A tego, według lorda, nie da się zrobić w obecnym momencie bez podjęcia pewnych (drastycznych można by powiedzieć) kroków, w tym bez zniesienia różnorakich barier regulacyjnych i ograniczania interwencji państwa w gospodarkę oraz stosunki pracownicze.

Unijna ochrona konsumentów i pracowników jest zła dla gospodarki

Lord Daniel Hannan w kilku punktach zaprezentowanych w ostatnim felietonie wyjawił, jak powinna obecnie wyglądać polityka rządu stymulująca wzrost w UK. Oto kilka najważniejszych (być może też najbardziej kontrowersyjnych) postulatów czołowego polityka Partii Konserwatywnej:

należy znieść przepisy Dyrektywy o pracownikach tymczasowych (ang. Temporary Workers’ Directive), która gwarantuje pracownikom tymczasowym takie samo wynagrodzenie i takie same warunki, jakimi cieszą się pracownicy na etacie;

należy znieść przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (ang. General Data Protection Regulation, GDPR);

należy znieść zakaz produkcji/importu artykułów żywnościowych, do których wytworzenia użyto składników pochodzących z upraw GMO (genetycznie modyfikowanych);

należy znieść przepisy Dyrektywy REACH, która zakazuje stosowania chemikaliów wywołujących problemy zdrowotne, sprzyjające m.in. rozwojowi raka, chorób tarczycy czy zaburzeń hormonalnych;

należy znieść przepisy Dyrektywy ws. pojazdów wycofanych z eksploatacji (ang. the End of Life Vehicles Directive), w celu ponownego wykorzystania części odzyskanych z samochodów;

należy znieść przepisy Dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ang. the Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD), która została wprowadzona w celu uregulowania kwestii funduszy hedgingowych i prywatnych funduszy inwestycyjnych po krachu finansowym z 2008 r.

CZYTAJ: Uciekli z lotniska, żeby uniknąć kwarantanny. Teraz każdy z pasażerów zapłaci mandat w wysokości 55 000 zł!