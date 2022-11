Część gospodarstw domowych w UK zaczęło dostawać większy rabat na rachunki za energię, ale tysiące innych może go przegapić

Kto się kwalifikuje do rządowej pomocy w opłaceniu rachunków za ogrzewanie?

Zniżka wa ramach programu Warm Home Discount była zamrożona na poziomie 140 funtów przez prawie dekadę, ale tej zimy wzrosła do 150 funtów i zostanie automatycznie odliczona z rachunków. Kto jest do tej pomocy uprawniony, a kto zostanie wykluczony?

Program Warm Home Discount funkcjonuje od 2011 roku i był on do tej pory wsparciem finansowym w wysokości 140 funtów, jednak wyjątkowo w tym roku ze względu na wzrost rachunków za energię – wyniesie on 150 funtów.

Czym jestWarm Home Discount?

Zniżka na rachunki za energię w ramach Warm Home Discount została wprowadzona w Anglii, Walii i Szkocji, aby pomóc ludziom, którzy mogą mieć trudności z opłaceniem rachunków za ogrzewanie zimą.

Krytykowano jednak ten system, który wymagał od wielu osób ubiegania się o rabat u swojego dostawcy energii. Dostawcy ci często z kolei udzielali rabatu na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, co wiązało się z tym, że wiele osób zniżki nie otrzymało.

Od teraz do marca 150 funtów zostanie automatycznie potrąconych z rachunków za energię elektryczną przez zdecydowaną większość dostawców energii wszystkim osobom, które się kwalifikują do zniżki. Osoby korzystające z przedpłat mogą otrzymać vouchery. Niektóre osoby dostają listy od swojego dostawcy, aby sprawdzić, czy kwalifikują się do Warm Home Discount. Uruchomiono także na te potrzeby nową infolinię – 0800 731 0214.

Kto może się starać o Warm Home Discount?

O wsparcie rządowe w ramach programu Warm Home Discount mogą się starać niektórzy emeryci i renciści oraz osoby o niskich dochodach otrzymujące określone świadczenia. Uprawnionych do zniżki jest aż 2,8 mln osób, w tym emeryci, którzy otrzymują Guarantee Credit będący elementem Pension Credit.

Grupa osób o niskich dochodach, które otrzymują świadczenia uzależnione od wysokości dochodów, została ponownie oceniona i była przedmiotem konsultacji rządowych, ale organizacje charytatywne stwierdziły, że rezultat może narazić tysiące ludzi na poważne trudności finansowe.

Rząd stwierdził, że dodatkowe 750 000 osób kwalifikuje się teraz do zniżki, gdyż otrzymują zasiłki mieszkaniowe, a nowy system traktuje priorytetowo właścicieli gospodarstw domowych, którzy mają trudności z ogrzaniem swoich domów.

Wykluczeni z pomocy finansowej

Organizacja charytatywna, National Energy Action (NEA) powiedziała jednak, że 500 000 gospodarstw domowych w Anglii i Walii, które wcześniej się kwalifikowały do zniżki, zostanie teraz wykluczonych z otrzymania pomocy w ramach Warm Home Discount.

Wynika to z faktu, że osoby otrzymujące takie zasiłki jak Disability Living Allowance i Personal Independence Payments nie kwalifikują się już do pomocy w ramach programu Warm Home Discount.

Osoby o niskich dochodach, które nie otrzymują zasiłków uzależnionych od dochodów i mieszkają w mniejszych, nowszych domach, również znajdą się wśród wykluczonych z pomocy.

Jak możemy przeczytać na stronach rządowych, zamiast zniżki na prąd możliwe jest otrzymanie zniżki na gaz. Możliwe jest to wtedy, gdy nasz dostawca energii dostarcza nam zarówno gaz, jak i prąd w ramach jednej taryfy. Ponadto warto pamiętać także, że Warm Home Discount nie wpływa na inną pomoc finansową w ramach Cold Weather Payment czy Winter Fuel Payment.

Adam Scorer, dyrektor naczelny NEA, powiedział:

- Usunięcie rabatu w wysokości 150 funtów tym bezbronnym grupom jest niepożądaną i niepotrzebną zmianą w istotnym programie – zwłaszcza w czasie kryzysu energetycznego.

Oświadczenie ministerstwa

W oświadczeniu wydanym przez Ministerstwo Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej czytamy: „Wprowadziliśmy bezprecedensowy pakiet wsparcia rachunków za energię dla gospodarstw domowych o niskich dochodach o wartości 1200 GBP, a także rabat na rachunki za energię w wysokości 400 GBP i program Gwarancji Ceny (Price Guarantee), który pozwoli zaoszczędzić przeciętnemu gospodarstwu domowemu około 700 funtów tej zimy. Oprócz tego priorytetowo traktujemy najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe tej zimy, a ponad trzy miliony domów w Wielkiej Brytanii otrzymują dodatkowy rabat na rachunki za energię w wysokości 150 GBP w ramach Warm Home Discount, co będzie oznaczać, że skorzysta na tym dodatkowych 780 000 emerytów i rodzin o niskich dochodach w tym roku w porównaniu z zeszłym rokiem.

