Czerwona lista zostanie skrócona z 54 do zaledwie dziewięciu krajów? Boris Johnson ma ogłosić zmiany w podróżowaniu już w czwartek

Fot. Getty

Czy tzw. czerwona lista państw zostanie w najbliższym czasie skrócona z 54 do zaledwie dziewięciu państw? Tak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, do których dotarli brytyjscy dziennikarze, a premier ma ogłosić stosowne zmiany w podróżowaniu już w czwartek.

Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wynika, że rząd Borisa Johnsona szykuje się do znaczącego poluzowania podróży zagranicznych jeszcze przed rozpoczęciem jesiennej przerwy w nauce. Zmniejszenie ograniczeń w podróżowaniu ma polegać przede wszystkim na zredukowaniu liczby państw znajdujących się na tzw. czerwonej liście z 54 do zaledwie dziewięciu. Obecne, surowe zasady podróżowania, mają zostać złagodzone, ponieważ działania takiego bardzo już oczekuje zmęczone covidowymi restrykcjami społeczeństwo. Jak donosi „The Daily Telegraph”, należy oczekiwać, że w pełni zaszczepieni podróżni wjeżdżający do UK z krajów takich jak Republika Południowej Afryki, Brazylia, Meksyk czy Indonezja, nie będą już musieli poddawać się 10-dniowej kwarantannie w wyznaczonym przez rząd hotelu, za cenę 2 285 funtów za osobę dorosłą.

Złagodzenie zasad podróży w UK może spowodować zwiększone zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami

Ogłoszenia zmian w podróżowaniu i redukcji krajów znajdujących się na tzw. czerwonej liście należy się spodziewać już w czwartek. Jeśli premier rzeczywiście ogłosi to, o czym już dziś piszą dziennikarze „The Daily Telegraph”, to w UK prawdopodobnie dojdzie do gwałtownego wzrostu rezerwacji – tak samych lotów do ciepłych krajów, jak i zorganizowanych wycieczek.

Pewne złagodzenie zasad odbywania podróży międzynarodowych nastąpi też w UK już od poniedziałku 4 października. Właśnie tego dnia zniesiona zostanie tzw. pomarańczowa lista, a w pełni zaszczepieni podróżni nie będą już musieli wykonywać testu w kierunku Covid-19 przed przyjazdem na Wyspy, o ile nie będą podróżować z krajów z tzw. czerwonej listy.