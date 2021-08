Czerwona linia londyńskiego metra może zostać wydłużona w hrabstwie Essex

Czy czeka nas rozbudowa linii Central Line? Za takim właśnie rozwiązaniem optują lokalne władze miasta Harlow w hrabstwie Essex, zlokalizowanego na północny wschód od Londynu.

Harlow Council prowadzi kampanię na rzecz rozszerzenia sieci londyńskiego metra i dodania miasta do rozkładu Central Line, która obecnie zatrzymuje się w Epping. Program jest częścią planów rewitalizacji miasta i może zostać przedłożony do konsultacji społecznych jeszcze w tym roku. Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" plany te nie zostały jeszcze omówione z Transport for London, jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie London Underground. Nic jeszcze nie jest przesądzone, a plan znajduje się w przysłowiowych powijakach.

Dodajmy również, że lokalne władze w Harlow już wcześniej lobbowały za rozszerzeniem londyńskich stref transportowych do tego miasta i sondowałt możliwości połączenia z Crossrail 2, która biegnie z Hertfordshire do Surrey przez Londyn.

Londyńskie metro pojedzie jeszcze dalej w hrabstwie Essex?

"W ciągu 74 lat historii Harlow mamy do czynienia z kluczowym momentem związanym ze starzejącą się infrastrukturą i potrzebą większych inwestycji. Dlatego przedstawimy największy program regeneracji i odnowy od czasu powstania Harlow" - komentował Dan Swords, który przewodzi programowi "regeneracji" miasta.

"Nasz plan [rozbudowy] miasta, który szczegółowo określi nasze ambicje, jest obecnie opracowywany. Projekt planu zostanie przedstawiony w ciągu kilku tygodni [...], a pełne konsultacje społeczne odbędą się jesienią" - konkretyzował Swords. "Mamy niezwykle ambitną wizję uczynienia Harlow najlepszym miastem w Wielkiej Brytanii" - zaznaczał.

Władze Harlow chcą rozbudowy Central Line

Do sprawy odniósł się także rzecznik TfL. "Zawsze chętnie rozmawiamy z władzami lokalnymi spoza Londynu o możliwym rozszerzeniu naszej sieci" - komentował. "Rada Harlow nie zwróciła się do nas z ich propozycjami i żadne fundusze nie są przyznawane na żaden taki program".

Central Line powstała w w 1900 roku. Biegnie przez centrum Londynu, od Epping w hrabstwie Essex na północnym wschodzie do Ealing Broadway i West Ruislip na zachodzie. W sumie linia obsługuje 49 stacji na odcinku liczącym 74 kilometrów, co czyni ją jedną z najdłuższym linii obsługiwanych przez London Underground. Jest to jedna z zaledwie dwóch linii stołecznego metra, które przekraczają granice wyznaczone przez rejon Wielkiego Londynu. Central Line należy do linii typu deep level, co oznacza, że na odcinkach podziemnych tor w każdym kierunku ułożony jest w osobnym tunelu, na średniej głębokości 20 metrów.