Czerwiec miesiącem sałatek – co jeść, żeby było pysznie i zdrowo?

Rzodkiewka, pomidory, cebula dymka, szczypiorek – oto warzywa, które w czerwcu zaczynają na stałe gościć na naszych talerzach. Albo przynajmniej powinny, ponieważ są zdrowe, świeże, a do tego lekkie i nadzwyczaj smaczne. W przededniu lata warto jest postawić na sałatki, żeby stracić trochę na wadze i uzupełnić brakujące witaminy i minerały.

Jak przygotować zdrową sałatkę?

Dobra sałatka nie może być monotematyczna, co oznacza, że musi zawierać produkty z różnych kategorii. Jej podstawą jest oczywiście „zielona baza” w postaci sałaty rzymskiej, sałaty lodowej lub miksu sałat z roszponką, rukolą czy jarmużem. Do tego dokładamy inne warzywa – przede wszystkim pomidor, ogórek czy paprykę. Tak przygotowaną bazę koniecznie musimy uzupełnić produktami zawierającymi białko oraz tłuszczami. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, to do wyboru mamy m.in. ser feta (lub inny ser sałatkowy), grillowanego kurczaka albo kawałki ulubionej ryby – tuńczyka, łososia lub krewetki. Na koniec całość doprawiamy dressingiem z dodatkiem oleju (rzepakowego lub z pestek winogron) albo polewamy oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia.

Jak to jest z tym łączeniem ogórka z pomidorem?

Kwestia łączenia ogórka z pomidorem rozgrzewa umysły osób lubiących i często spożywających sałatki, ponieważ nie da się ukryć, że smakowo warzywa te wydają się doskonale ze sobą współgrać. Jak tłumaczy Tomasz Sagan, ekspert z londyńskiej restauracji My Fit Food, ogórek, zawierający enzym askorbinazę, rzeczywiście negatywnie wpływa na obecną w pomidorach witaminę C, ale źródeł witaminy C mamy w pożywieniu na tyle dużo, że w zasadzie nie robi to osobie jedzącej sałatkę zbyt dużej różnicy. - Zresztą, by zneutralizować negatywne działanie enzymu, wystarczy zmienić odczyn przygotowanej potrawy, skrapiając ją na przykład octem winnym lub sokiem z cytryny – precyzuje Sagan.

Sałatki dla zabieganych

Przygotowanie smacznych sałatek nie nastręcza większych trudności nawet tym osobom, które rzadko można zobaczyć w kuchni. Jednak tym, którym brakuje czasu na ich przygotowanie, warto jest polecić profesjonalny catering. - Dietetycy i eksperci ds. żywienia nie tylko wiedzą, jakie warzywa można ze sobą łączyć, ale potrafią stworzyć sałatki pełnowartościowe, dostarczające każdego dnia całą gamę składników mineralnych i witamin – precyzuje ekspert My Fit Food. I dodaje: - Nie od dziś wiadomo, że powinno się spożywać minimum pięć porcji warzyw dziennie, zwłaszcza w postaci surowej lub nisko-przetworzonej. Pudełkowy catering to gwarancja stosowania się do tychże zaleceń żywieniowych, przy jednoczesnym braku monotonii i sięganiu po smaczne lokalne produkty.