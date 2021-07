Czerwiec był "szalonym" miesiącem na rynku nieruchomości - ceny domów w UK znów poszły w górę

Jak wygląda obecnie sytuacja na brytyjskim rynku nieruchomości? Za nami iście gorący miesiąc w branży - kupujący oszaleli, a w czerwcu 2021 odnotowano rekordową liczbę transakcji. Nie dziwne, że w porównaniu ze styczniem 2021, ceny poszły w górę o 21 389 funtów (6,7%)

W czerwcu kupujący wręcz na potęgę nabywali nieruchomości. Brytyjskie media piszą o "szalonej aktywności nabywców", co sprawiło, że ceny domów wzrosły do wcześniej nie notowanych poziomów. Co prawda nie mamy jeszcze wglądu do ostatnich danych HMRC, ale wszystko wskazuje na to, że w czerwcu 2021 mieliśmy do czynienia z rekordowym "ruchem w interesie". Czym było to spowodowane? Z pewnością na taką, a nie inną sytuację wpływ miało wiele czynników, ale przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że tymczasową ulgę podatkową w Anglii i Irlandii Północnej na zakup nieruchomości zaczęto wycofywać. Kupując chcieli jeszcze "załapać" się na odpis o transakcji na pierwsze 500 000 funtów kosztów nabycia nieruchomości mieszkalnej, zanim próg zostanie obniżony do 250 tysięcy.

Jak wygląda sytuacja na brytyjskim rynku nieruchomości?

Według analityków portalu "Guardian" rynek mieszkaniowy nie tylko skorzystał na zaproponowanych przez rząd UK "tax holiday", ale zmienił się po pandemii. Widać wyraźnie, że ludzie w obliczu zmiany stylu życia wynikłej z pojawienia się koronawirusa na Wyspach coraz częściej zaczęli się oglądać na domami za miastem. To wszystko sprawiło, że ceny wywoławcze domów w Wielkiej Brytanii poszły w górę.

Jak wynika z danych udostępnionych przez Rightmove, portal na którym znajdziemy oferty od nawet 90% agentów nieruchomości działających na brytyjskim rynku, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku mieliśmy do czynienia z największych ruchem na rynku od 2000 roku. Miało to zasadniczy wpływ na cenę domów w Wielkiej Brytanii. Przeciętne własne "cztery kąty" z podwórkiem kosztowały 338 447 funtów. W styczniu 2021 roku były tańsze o 21 389 funtów (6,7%).

W czerwcy 2021 odnotowano rekordową liczbę transakcji

Warto również dodać, że w obliczu tak dużego zainteresowania kupnem, ofert sprzedaży pojawiło się mniej. W pierwszej połowie roku uzgodniono o 140 000 sprzedaży więcej niż długoterminowa średnia, ale pojawiło się o 85 000 mniej nowych ofert. To spowodowało niedobór 225 000 nieruchomości na rynku, jak czytamy na łamach "Guardiana". Ten poważny niedobór, wraz z szaloną aktywnością kupujących, napędza rekordowo wysokie ceny i prowadzi do rekordowo niskich zapasów dostępnych na sprzedaż.