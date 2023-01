Czemu hurtowe ceny gazu spadają i czy obniży to nasze rachunki?

Ceny gazu spadają nie tylko za sprawą łagodnej pogody i ograniczonego popytu na gaz do ogrzewania. We wtorek ceny gazu w Europie spadły o 4,3proc. Eksperci mówią, że raczej nie powinniśmy się spodziewać rekordowych spadków, ale możemy liczyć zdecydowanie na to, że będzie taniej.

Obecnie za gaz płacimy tyle, ile w połowie lutego 2022 roku, czyli jeszcze sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że długoterminowe ceny nadal są wyższe o 3 lub 4 razy niż przed kryzysem energetycznym, jednak są powody do optymistycznego patrzenia w przyszłość.





Ceny gazu spadają

Spadek cen gazu podyktowany jest nie tylko łagodniejszą pogodą i zmniejszonym popytem, ale także zmieniającą się polityką Unii Europejskiej wobec terminali LNG. Wcześniej, jeszcze przed kryzysem energetycznym, UE miała sceptyczne stanowisko w sprawie skroplonego surowca, jednak teraz sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej.

Jak podaje „The Guardian”, europejskie ceny dostaw gazu spadły we wtorek o 4,3 proc. do 73,7 euro za megawatogodzinę, czyli znacznie poniżej cen przekraczających 300 euro za megawatogodzinę zeszłej jesieni.

Jednym z czynników, jak już wspomnieliśmy, jest łagodna pogoda w Wielkiej Brytanii i Europie oraz perspektywa jej utrzymania w ciągu najbliższych kilku tygodni. Te łagodniejsze warunki zmniejszyły zapotrzebowanie na ogrzewanie i wysiłki gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw mające na celu zmniejszenie zużycia energii – i rachunków.

Handlowcy na rynku energii zostali również zachęceni przez działania krajów europejskich, aby wypełnić magazyny gazu – zwłaszcza skroplonym gazem ziemnym pochodzącym z całego świata – w celu zredukowania ich zależności od rosyjskiego gazu. Zmniejsza to obawy o niedobory tej zimy i zwiększa optymizm co do wymiany rosyjskich dostaw na następną zimę.

Czy spadki hurtowych cen gazu przełożą się na niższe rachunki gospodarstw domowych?

Ostatecznie możemy liczyć na spadki rachunków za gaz, jeśli spadki hurtowe utrzymają się nadal, a inne czynniki – takie jak nagły atak zimna – nie spowodują ponownego wzrostu cen. Jednak dostawcy energii zwykle kupują gaz i energię elektryczną z wyprzedzeniem, co pozwala im ustalić część kosztów.

Oznacza to, że spadki cen hurtowych nie odbijają się natychmiast na konsumentach. Istnieje kilka cen gazu w zależności od tego, kiedy ma być dostarczony – a ceny na koniec tego roku są teraz wyższe niż koszty krótkoterminowe.

Tom Marzec-Manser, szef analityki ds. gazu w firmie doradztwa energetycznego ICIS, mówi:

- Hurtowe ceny gazu w Europie są tańsze niż przed wybuchem wojny, ale Rosja zaczęła obniżać ceny gazu do Europy w drugiej połowie 2021 r. Powinniśmy być ostrożni w rozmowach o obniżeniu cen gazu do normalnego poziomu, ponieważ są one nadal wyjątkowo wysokie.

Kiedy wpłynie to na rachunki?

Jeśli obniżka hurtowych cen gazu się utrzyma, konsumenci mogą odnieść korzyści już za kilka miesięcy. Regulator energii dla Wielkiej Brytanii, Ofgem, w zeszłym roku przesunął zmianę limitu cenowego z półrocznego na kwartalny, aby szybciej odzwierciedlać zmiany cen hurtowych w rachunkach.

Ostatni okres rozpoczął się w Nowy Rok i potrwa do kwietnia, kiedy prognostycy przewidują, że roczne rachunki mogą przekroczyć 4000 funtów. Obniżenie cen hurtowych mogłoby zmniejszyć tę liczbę. Rządowa gwarancja cen energii w efekcie zastępuje limit, obniżając średnie roczne rachunki do około 2500 funtów do kwietnia i 3000 funtów przez kolejny rok.

Jednak konsumenci nadal płacą więcej, jeśli zużywają więcej energii niż zwykle, więc jeśli dostawcy przejdą przez spadające koszty hurtowe, ich rachunki powinny spaść.

Czy będą przerwy w dostawie prądu?

Drugim pozytywnym skutkiem spadających cen gazu jest mniejsze prawdopodobieństwo przerw w dostawie prądu tej zimy. National Grid ostrzegł w październiku, że istnieje możliwość trzygodzinnych przerw w dostawie prądu, jeśli zimowa pogoda połączy się z niedoborami, na przykład ze zmniejszeniem dostaw rosyjskiego gazu.

Jednak Wielka Brytania zapobiegła stratom energii w grudniu podczas mrozów bez zastosowania kilku środków nadzwyczajnych, choć pewnym kosztem. Wraz ze wzrostem pojemności magazynów gazu – zamiast wyczerpywania się w okresie świątecznym – wydaje się, że zagrożenie przerwami w dostawie prądu przez resztę zimy maleje.

