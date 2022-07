Czego może nauczyć emigracja? Zobacz listę 8 najczęściej wskazywanych odpowiedzi na to pytanie

Fot. Getty

Czy emigracja może dać coś poza dobrymi zarobkami i lepszym standardem życia? Okazuje się, że Polacy, mieszkający i pracujący poza granicami ojczyzny, mają dość podobne doświadczenia i przemyślenia w tej kwestii.

Na jednej z grup powrotowych na Facebooku Polka z Londynu zadała dość nietypowe i skłaniające do refleksji pytanie. Zapytała bowiem rodaków również żyjących na emigracji, czego udało im się nauczyć, mieszkając i pracując poza ojczyzną.

W swoim poście Polka podzieliła się także tym, czego ona sama nauczyła się na emigracji w UK:

„Cześć wszystkim :) Naszło mnie ostatnio na refleksje i zaczęłam się zastanawiać, czego tak właściwie nauczyła mnie emigracja, co z niej dla siebie wyniosłam i zabiorę ze sobą dalej, gdziekolwiek mnie los poniesie... Zdecydowanie na pewno jest to język, który wyszlifowałam i czuję się w nim teraz pewnie, na pewno większa otwartość na ludzi o różnym pochodzeniu i odwaga, a też w sumie chyba trochę więcej pewności siebie i tego, że mogę zarabiać dobre pieniądze i mieć satysfakcjonującą pracę nawet bez wyższego wykształcenia. Ciekawa jestem, jak Wy to u siebie widzicie? Czego według Was nauczyła Was emigracja? Z góry dzięki za refleksje”.

Wśród komentarzy, które pojawiły się pod powyższym postem, pojawiło się wiele wypowiedzi, w których polscy emigranci przyznawali, że mają podobne doświadczenia do tych opisanych przez autorkę wpisu. Niektórzy dodawali do tego również swoje przemyślenia, zwracając przy tym uwagę, że czasem taka emigracyjna nauka okupiona jest negatywnymi doświadczeniami oraz utratą tego, co pozostawiło się w Polsce.

Jedna z internautek skomentowała: „U mnie bardzo podobnie. Jeszcze dodałabym dystans do samej siebie i innych i wyższą samoocenę, której niestety było mi brak... Żeby nie stworzyć przesłodzonego obrazu rzeczywistości, która nie zawsze rozpieszczała, to mogę też dodać, że fundamenty do większej pewności siebie to nie tylko pozytywne, ale też i negatywne doświadczenia, dzięki którym nauczyłam się lepiej walczyć o swoje”.

Z kolei inna osoba napisała: „Ja wiem jedno nie ma nic za darmo i nawet jeśli na emigracji żyje się lepiej to czasu, którego nie możemy spędzić z rodziną i przyjaciółmi, którzy zostali np. w Polsce, nigdy nie odrobiny, więc wybór należy do nas, a inne kwestie - praca, wykształcenie, hobby to kwestia już tylko ambicji lub jej braku”.

Co konkretnie daje emigracja - oprócz pieniędzy?

Jakich zatem konkretnie rzeczy można nauczyć się mieszkając i pracując poza granicami własnej ojczyzny? Wśród odpowiedzi udzielanych przez polskich emigrantów, pojawiały się przede wszystkim następujące kwestie:

lepsza znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego - zależnie do jakiego kraju się wyemigrowało) większa otwartość i tolerancja na ludzi o różnych pochodzeniu dystans do siebie i innych wyższa samoocena i pewność siebie odwaga, umiejętność walki o swoje i lepszego radzenia sobie w życiu uświadomienie sobie i nauczenie się, że bardzo często trzeba liczyć przede wszystkim na siebie większa ostrożność co do przyjaźni uświadomienie sobie, że nie ma nic za darmo (np. wyższy standard życia w UK, ale rozłąka z najbliższymi z Polski).

Dodalibyście coś do powyższej listy? Czego Wam udało się nauczyć na emigracji? Jeśli macie ochotę podzielić się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami, piszcie do nas na Facebooku lub mailowo.

