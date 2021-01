Czego lepiej nie robić w Polsce? Imigrant z UK obnaża prawdę o Polakach [WIDEO]

Fot. Getty, YouTube/@Vigo'sDad

Jakich rzeczy lepiej unikać, będąc w Polsce? Znany YouTuber z UK pokazuje internautom niepisane zasady życia nad Wisłą. Zgadzacie się z jego obserwacjami?

Znany na YouTube vloger z UK, który bardzo lubi Polskę i Polaków, podjął się nie lada zadania. Postanowił zaznajomić internautów, którzy myślą o podróży do Polski, z podstawowymi, ale niepisanymi „zasadami” codziennego życia w Polsce. Czego lepiej unikać, będąc nad Wisłą?

Czego lepiej nie robić w Polsce?

YouTube wymienił pięć podstawowych rzeczy, których w Polsce lepiej nie robić, jeśli przybysz zza granicy chce od razu wpasować się w polski styl bycia i złapać wspólny język z Polakami. Mieszkaniec UK w przezabawny i sympatyczny sposób obnaża prawdę o podstawowych polskich „regułach” społecznych - ich wadach i zaletach. Zgadzacie się z przemyśleniami vlogera?

Czego lepiej nie robić w Polsce? Lista:

1. Nigdy nie odmawiaj obiadu (lub innych rzeczy) u babci. Ta zasada znana jest doskonale każdemu z nas. Polsce babcie słyną z tego, że niezależnie od okoliczności, zawsze chcą ugościć swoje wnuki jak najlepiej. Co więcej, niedojedzenie babcinego obiadu grozi podejrzeniem, że obiad nie smakował... Tak więc u babci lepiej zjeść wszystko, co ma się na talerzu.

2. Nie musisz być miły. Bądź słowny i niezawodny. Zdaniem vlogera z UK, w Polsce bycie miłym nie jest ważną zasadą społeczną - w przeciwieństwie na przykład do Anglii. Zamiast bycia miły, Polacy oczekują od siebie wzajemnie słowności i niezawodności, a więc tego, że gdy coś się komuś obieca, to się to zrobi (np. przyjdzie na umówioną godzinę w umówione miejsce). Zgadzacie się z tą opinią o Polakach?

3. Nie opowiadaj bajek - ponarzekajmy razem! Polacy nie lubią mydlenia oczu. Gdy ktoś opowiada, że miał zły dzień, wcale nie oczekuje poklepania po ramieniu i zapewnienia, że jutro wszystko będzie dobrze. Zamiast tego vloger proponuje, by wyrazić zrozumienie dla złego samopoczucia rozmówcy i samemu opowiedzieć podobnie ponurą historyjkę i ponarzekać wspólnie - w imię solidarności w codziennym bólu.

4. Nie zatrzymuj się na słowach - zwróć uwagę na język ciała.

5. Myśl jak Polak - nie jak turysta.