Czasem słońce, czasem deszcz. W tym tygodniu czeka nas w UK zmienna pogoda

Fot. Getty

Rozpoczynający się właśnie tydzień przyniesie zmienną pogodę – będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie także deszczowo. Meteorolodzy prognozują jednak, że w całym kraju temperatura powietrza utrzyma się na raczej wysokim poziomie, typowym dla tej pory roku na Wyspach.

Trzeci tydzień czerwca przyniesie zmienną pogodę – słońce będzie się przeplatało z niewielkimi opadami deszczu, a gdzieniegdzie także z wyładowaniami atmosferycznymi. Wszędzie powinno być jednak ciepło, a słupki rtęci wskażą temperatury charakterystyczne dla tej pory roku w UK. „Temperatury będą zbliżone do średnich temperatur dla tej pory roku i wyniosą ok. 20 st. C w większości dużych miast” - mówi meteorolog BBC Tomasz Shafernaker.

W poniedziałek w niektórych regionach dadzą się jeszcze we znaki burze – dotyczyć to będzie zwłaszcza terenów północnych (hrabstw Anglii północnej i Irlandii Północnej), gdzie burze wystąpiły w ciągu weekendu. W regionach południowych powinno być jednak słonecznie i sucho, a słupki rtęci nie powinny wskazać w Anglii południowo – wschodniej więcej niż 22 st. C.

Wtorek przyniesie więcej opadów deszczu, ale temperatury utrzymają się na względnie wysokim poziomie - dla Plymouth prognozowane jest 17 st. C, dla Hull 20 st. C, a dla Glasgow – 21 st. C. Chmury deszczowe będą się przesuwać z północy na południe i, jak twierdzą meteorolodzy, mogą oszczęzić regiony najbardziej wysunięte na wschód. Środa przyniesie zachmurzenie i deszcze na terytorium niemal całego kraju, z tym że na południu można się spodziewać większych przejaśnień. W czwartek wreszcie też należy się spodziewać zmiennej pogody – na zmianę trochę słońca i deszczu. Gdzieniegdzie mogą się także pojawić burze.