Czarne sneakersy nigdy nie wychodzą z mody. Jak modnie nosić je w różnych stylizacjach?

Jeśli szukasz modnej stylizacji, postaw na czarne sneakersy, które pasują do wszystkiego i dlatego nigdy nie wychodzą z mody. Niezależnie od tego, jaki założysz płaszcz, jeansy, kurtkę, one na pewno nie zepsują efektu.

Jak powiedział słynny projektant nazywany także „poetą czerni”, Yohji Yamamoto: „Czerń jest jednocześnie skromna i arogancka. Czerń jest leniwa i łatwa – ale tajemnicza. Jednak przede wszystkim czerń mówi nam to: Nie narzucam się tobie – nie narzucaj się mi”. Jak zatem można się jej oprzeć?

Moda męska nie może się obejść bez czerni

Czerń to klasyka i minimalizm, a przede wszystkim czerń pasuje do wszystkiego niezależnie, co masz ochotę założyć w danym dniu. Moda męska nie może się obejść bez tego koloru, który niezmiennie jest stylowy i elegancki, a przede wszystkim niebanalny.

Czarne sneakersy nigdy nie wychodzą z mody

W przypadku obuwia dobrym i wygodnym wyborem na lato są sneakersy, które posiadają system wentylacji, żeby stopa mogła swobodnie oddychać. Ich zewnętrzna podeszwa wykonana jest z elastycznej gumy, która zapewnia nie tylko odporność na ścieranie, ale też zwiększa komfort samego chodzenia.

Krótko mówiąc, czarne sneakersy są świetnym uzupełnieniem streetwearowego looku, zwłaszcza w Londynie. Niezależnie od tego, czy wybieramy się do pracy, na spotkanie z przyjaciółmi, do parku, czy na spacer z psem, te buty pasują do każdej sytuacji i stylizacji.

Ponadto czarne sneakersy wymagają mniej uwagi niż np. białe i przede wszystkim zawsze wyglądają „cool”. Wiedzą też o tym największe marki obuwnicze, dlatego mają tak szeroką ich ofertę.

Sneakersy nie tylko na trening

Sneakersy to wygoda, dlatego świetnie sprawdzają się na co dzień i - wbrew długo obowiązującemu przekonaniu - nie są przeznaczone wyłącznie do aktywności sportowej. Teraz przede wszystkim są głównym elementem mody streetwearowej, której wyznacznikiem jest wygoda, prostota i minimalizm.

Obuwie tego typu bardzo szybko znalazło swoich zwolenników na całym świecie. Wygoda połączona z klasą i ciekawym wyglądem stanowi jeden z głównych powodów, dla których buty te wybierają nie tylko osoby młode, ale także mężczyźni i kobiety ceniące sobie powyższe cechy.