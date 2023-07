Czar prysł – Polacy coraz częściej zadają sobie pytanie, czy są jeszcze jakieś plusy z życia w UK?

Wśród Polaków w Wielkiej Brytanii coraz częściej dominują pesymistyczne nastroje. Czy są jeszcze jakieś plusy z życia w UK? Czy warto tu wciąż mieszkać, z dala od rodziny i przyjaciół z młodości, jeśli poziom życia na Wyspach regularnie się obniża?

Kontynuowanie życia w Wielkiej Brytanii – czy to wciąż ma sens?

Jeszcze do niedawna wyjazd do Wielkiej Brytanii był dla miliona Polaków szansą na lepsze jutro. Na Wyspach łatwo było o pracę, znacznie wyższe niż w Polsce zarobki, a do tego można było szybko złapać język, i to w stopniu biegłym. Jednak blisko 20 lat po otwarciu granic Wielkiej Brytanii dla Polaków, sytuacja na Wyspach diametralnie się zmieniła, a poziom życia, w porównaniu do warunków panujących w Polsce, wyraźnie się obniżył. Nic dziwnego zatem, że niektórzy nasi rodacy coraz częściej zadają sobie pytanie, czy opłaca się jeszcze zostawać w UK?





W mediach społecznościowych rozgorzała niedawno dyskusja na temat ewentualnych, dalszych plusów z życia w UK. Gorącą debatę wywołał wpis młodej Polki, która pogubiła się, jeśli chodzi o swoje emocje związane z emigracją. Polka zapytała wprost: „Jakie są jeszcze plusy życia w UK? Nie wiem czy to depresja, czy rzeczywistość, ale ja nie widzę już nic pozytywnego i potrzebuję, by ktoś powiedział coś od siebie, bo może nie jestem obiektywna. Nie chodzi o przeżycie od 1 do 1, tylko o życie. Robię co mogę, za rok skończę studia, mimo że w Polsce skończyłam zawodówkę. Chcę się rozwijać i być szczęśliwa, ale nie wiem, czy tu zostać, czy wyjechać gdzie indziej. Potrzebuję porady i przypomnienia o plusach tego kraju”. A pod postem pojawiła się lawina ciekawych komentarzy, pokazujących, że dla każdego doświadczenie emigracyjne to w zasadzie coś innego.

Plusy z życia w UK? Jest ich wiele, tak jak minusów

Poniżej oddajemy głos Polakom żyjącym w UK, którzy najlepiej wiedzą, jak to jest z tymi plusami i minusami życia w UK:

„Mogę tylko za siebie odpowiedzieć, jestem osobą, która się cieszy z każdego drobiazgu. Mam pracę, gdzie spotykam bardzo miłych ludzi (a niestety różnie tu bywało). Córka studiuje, partner ma pracę. Mamy dom, jeździmy na fajne wakacje. Nam to wystarcza, jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni”;

„Nie ma plusów. Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma”;

„Plusy zależą od oczekiwań od życia. To są twoje wartości, każdy będzie miał inne. Ja bardzo sobie cenię nie********nie się innych do prywatnego życia. Prywatna przestrzeń to moja świętość. Kasa to nie wszystko. Za mniej można też być szczęśliwym - choć wiadomo, że lepiej w Mercedesie niż na rowerze”;

„Tu zawsze działa klimatyzacja jak jej trzeba i nikt na tym nie oszczędza. Jak ci się nie daj Bóg noga powinie, nie zostaniesz bez kasy. Mentalność ludzi jest dużo lepsza jak Polaków. Podatki uczciwe, rząd wspiera jak trzeba. W miejscach publicznych ludzie są uprzejmi i pomocni”;

„Jak ja przyleciałem do Irlandii Północnej, to pierwsze 3 miechy mnie dobiły psychicznie (pogoda) a teraz po prawie 17tu latach mogę powiedzieć że tu jest mój kawałek podłogi, jak się ma dobrą pracę i kogoś, kto Cię ciągle wspiera, to jest ok”;

„Ludzie mówią że tutaj (UK) są pieniądze, a tam (PL) jest życie. Poniekąd mają rację, ale tutaj też są interesujące rzeczy i życie może być całkiem ciekawe”.

