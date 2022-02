Cyfrowa rewolucja w NHS - na czym będzie polegał digital health plan?

Sajid Javid na szczycie Health Service Journal Digital Transformation Summit ogłosił ambitne plany cyfrowej transformacji brytyjskiego systemu zdrowia. Aplikacja NHS ma stać się "drzwiami wejściowymi do interakcji z NHS", a już w marcu 2024 roku aż 75 proc. osób w UK ma z niej korzystać.

Brytyjski system ochrony zdrowia czeka cyfrowa rewolucja. Jeśli wierzyć w slogany rządu UK "opieka zdrowotna ma zostać oddana w ręce pacjenta", a konkretnie - funkcjonalności oficjalnej aplikacji NHS mają zostać w znaczący sposób rozwinięte. Plany resortu zdrowia są bardzo ambitne. W założeniach przedstawionych na Health Service Journal Digital Transformation Summit w marcu 2024 roku aż 75 proc. dorosłych osób w UK ma korzystać z tej aplikacji. Dla porównania, w chwili obecnej około połowa dorosłej populacji korzysta z tego rozwiązania.

W jaki kierunku zmieniać się będzie NHS?

"Musimy pokazać ludziom, że aplikacja jest na całe życie, nie tylko w czasie pandemii Covid-19 i będą to przyszłe drzwi wejściowe do interakcji z NHS" - deklarował w komunikacie prasowy szef brytyjskiego resortu zdrowia, Sajid Javid. "NHS pracuje już nad nowymi funkcjami, w tym nad podawaniem czasu oczekiwania na świadczenia medyczne oraz przesyłaniem wyników badania krwi" - podsumowywał.

Przede wszystkim w ramach cyfryzacji rejestry pacjentów mają zostać zdigitalizowane w 90% trustów na terenie UK już w grudniu 2023 roku. Dzięki temu personel NHS będzie miał znacznie łatwiejszy dostęp do informacji o pacjentach. Z drugiej strony pacjenci otrzymają dostęp do swoich kart zdrowia, ułatwione zostanie zamawianie recept na leki oraz umawianie wizyt u lekarzy. Na "The Daily Telegraph" czytamy, że będzie to bardzo poręczne i wygodne rozwiązanie.

Czym będzie digital health plan?

Minister Javid obiecuje, że wszelkie innowacje w tym zakresie będą wynikały z wniosków wyciągniętych podczas pandemii koronawirusa. Staną się one fundamentem cyfrowego planu zdrowia. Jednym z jego elementów będzie dalszy rozwój wirtualnym oddziałów, dzięki którym możliwa będzie skuteczniejsza opieka nad osobami przebywającymi w domu. Dzięki specjalistycznym urządzeniom monitorującym nie będzie konieczności przebywania w szpitalu i pacjenci będą dochodzili do siebie w swoim własnym domu. W ramach planów NHS około 25 tys. pacjentów ma zostać objętych takim programem.