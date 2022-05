Cyber-przestępcy wykorzystają obecny kryzys, aby dobrać się do twoich pieniędzy

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania w UK, zwiększa się ryzyko ataku ze strony cyber-oszustów. Brytyjska policja ostrzega, że w obliczu idących w górę cen w zasadzie wszystkiego, w sieci zwiększa się również natężenie działań przestępców.

Dla grasujących w sieci przestępców kryzys to świetna sposób ma wabienie potencjalnych ofiar. Gary Robinson, szef jednostki Dedicated Card and Payment Crime Unit (DCPCU) zabiera głos w tej sprawie w brytyjskich mediach. Ostrzega, aby w obecnych czasach zachowywać zwiększoną ostrożność wobec wszystkiego, co wydaje się podejrzane. "Spodziewamy się, że cyber-przestępcy będą wykorzystywać fakt rosnących kosztów utrzymania i mogą wysyłać wiadomości oferujące na przykład specjalne rabaty na gaz i energię elektryczną" - komentował na łamach "Guardiana".

Policja ostrzega przed nowymi cyber-sztuczkami

Warto dodać, że zeszły rok okazał się rekordowy pod względem zapobiegania oszustwom tego typu. W 2021 udało się udaremnić cyber-oszustwa na sumę 101 milionów funtów. Doprowadzono do 123 aresztowań i zakłócono działalność 23 zorganizowanych grup przestępczych. Oszuści internetowi wykorzystywali pandemię i wszystko, co jest z nią związane, aby otrzymać dostęp do kont bankowych swoich ofiar i oskubać ich z możliwie jak najbwiększych sum pieniędzy.

"Oszuści idą z duchem czasu. Niezależnie od tego, jaki jest najnowszy trend, zwykle wykorzystują go w swoich działaniach" - komentował Robinson. "W trakcie pandemii zaczęli od szczepionek, potem przeszli na ulgi podatkowe, ponieważ ludzie pracowali w domu. Potem wrócili do szczepionek, a następnie przeszli do oszustw związanych z dostawą, gdy ludzie robili dużo zakupów online. Potem zaobserwowaliśmy wzrost oszustw związanych z romansami, ponieważ ludzie czuli się samotni w swoich domach" - wyjaśnia.

Jak nie dać się oszukać cyber-przestępcom?

Dodajmy, iż podczas pandemii poziom oszustw gwałtownie wzrósł. W zeszłym roku UK Finance poinformowało, że 754 miliony funtów zostało skradzione klientom banków w ciągu zaledwie sześciu miesięcy.

Warto zaznaczyć, że w tej sferze mamy do czynienia coraz częściej ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Robinson podkreśla, że walka z nimi wymaga czasu, częściowo ze względu na skalę działalności oszustów. "Naszym pragnieniem nie jest po prostu wyeliminowanie przestępców niskiego poziomu, ale wspięcie się na szczyt drzewa" - komentował obrazowo.