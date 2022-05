Croydon: Już wkrótce robot poda ci zamówionego drinka

Po dwudziestu latach pub sieci Wetherspoons przy Purley Way w londyńskim Croydon zostanie zamknięty. Na jego miejsce pojawią się lokale, w których napoje będą serwowane przez... roboty!

W strefie gastronomicznej, prowadzonej przez JRC Global, w budynku Grants w centrum Croydon znajdzie się miejsce na przynajmniej kilka azjatyckich restauracji. Najciekawsze będzie jednak to, że w tej strefie napoje mają być serwowane przez roboty. Jak podaje lokalny serwis MyLondon, pojawienie się takich elektronicznych kelnerów ma stanowić atrakcję "food courtu" zarządzanego przez JRC Global. Jak się okazuje, w krajach dalekiego wschodu podobne rozwiązania są już dość popularne. W założeniach nowy projekt ma przyciągać klientów otwartych na kuchnie azjatycką, a swoistą "cherry on top" ma być właśnie możliwość bycia obsłużonym przez robota. Ale czy to się w ogóle przyjmie? Lokalni mieszkańcy są sceptycznie nastawieni do takich nowinek...

Robot poda ci piwo albo drinka w pubie w Croydon

"Myślę, że to strata dla tej części High Street, wszystko się zamyka w Croydon" - komentował 67-letni Anthony Evans. "Przychodziłem tu codziennie po skończonej pracy. Mieli dobrą kadrę, dobrych ludzi. Nie wiem, dokąd teraz będą chodził" - dodawał 55-letni Paul, cytowany przez serwis "MyLondon".

"Wiemy, że nasi pracownicy i klienci będą rozczarowani tą decyzją" - komentował rzecznik sieci, Eddie Gershon. "Jednak czasami Wetherspoon zamyka niektóre ze swoich pubów i to jest w tym przypadku. Chcielibyśmy podziękować naszym klientom i pracownikom za ich lojalność przez ostatnie 20 lat".

Odległa przyszłość? Nie, teraźniejszość!

"Na miejscu pojawią się azjatyckie restauracje i bary, takie jak Alley Bubble Tea czy Haidilao. Naszym celem jest stworzenie wyjątkowego miejsca dla klientów zainteresowanych azjatyckim klimatem i kulturą" - to z kolei komentarz rzecznika prasowego JRC Global.

Czy ten projekt wypali czy okaże się kompletnym nieporozumieniem? Zobaczymy!