Covid Winter Plan: Czy zimą w UK powróci praca zdalna i obowiązek zakładania maseczek w miejscach publicznych?

Fot. Getty

Z informacji, do których dotarł dziennik „The Times” wynika, że premier ogłosi w najbliższą środę tzw. Covid Winter Plan. Dokument ma stanowić zarys działań, jakie w okresie jesienno – zimowym będzie podejmował rząd w celu walki z kolejną falą Covid-19.

Tu chodzi o życie z Covidem – powiedział anonimowo polityk z kręgów rządowych, uchylając rąbka tajemnicy odnośnie przygotowywanego przez rząd Covid Winter Plan. Dokument ma stanowić zarys działań podejmowanych przez rząd jesienią i zimą w celu walki z przewidywaną kolejną falą Covid-19. Wiadomo jest, że Boris Johnson chce uniknąć kolejnych lockdownów, które na dłuższą metę są nie tylko nie do udźwignięcia gospodarczo, ale które stanowią też dla zwykłych obywateli spore obciążenie mentalne. Covid Winter Plan ma określić środki „awaryjne”, które będą dopuszczalne przy założeniu, że większość społeczeństwa brytyjskiego jest zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie dystansu społecznego lub obowiązku zakładania maseczek w momencie, gdy liczba przypadków Covid-19 i hospitalizacji zacznie ponownie przytłaczać NHS.

Wszystko co potrzebne, byle nie lockdown

Politycy blisko premiera zaznaczają, że Boris Johnson chce zrobić wszystko, aby tylko nie musieć znów uciekać się do wprowadzania w UK lockdownów. Stąd też planowany na jesień program szczepień wzmacniających dla osób szczególnie wrażliwych, w tym dla seniorów (tzw. program boosterów), a także system paszportów covidowych, które mają być wymagane w dużych, zatłoczonych miejscach, takich jak stadiony piłkarskie czy kluby nocne. - Premier desperacko chce uniknąć konieczności zamykania czegokolwiek. (…) Istnieje duża niepewność co do tego, co się wydarzy. Musimy być przygotowani, musimy mieć gotowe opcje. Ale mamy zaufanie do naszego programu szczepień, [wkrótce] będziemy mieli więcej szczegółów na temat dawek przypominających i w przyszłym tygodniu, miejmy nadzieję, także ws. szczepienia dzieci. Zrobimy wszystko, żeby być w pełni przygotowanym na zimę – zaznaczył polityk z bliskiego otoczenia premiera, cytowany m.in. przez dziennik „The Guardian”.