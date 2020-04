Covid-19: Rusza kampania dotycząca zdrowia psychicznego

Platforma dotycząca zdrowia psychicznego Every Mind Matters, przygotowana przez Public Health England, zawiera nowe porady dotyczące dbania o kondycję psychiczną podczas pandemii koronawirusa. Platforma została wzbogacona o te porady w wyniku badań przeprowadzonych na społeczeństwie brytyjskim wskazujących na fakt, że 4 na 5 osób (85.2%) odczuwa niepokój dotyczący wpływu, jaki koronawirus ma na ich życie, przy ponad połowie z grupy badanych (53.1%) przyznających, że pandemia na zły wpływ na ich dobrostan i prawie połowie badanych (46.9%) raportujących wysoki poziom lęku.

Kampanię Every Mind Matters wspierają także księżna i książę Cambridge- Catherine i William, którzy prowadzą narrację do krótkiego filmu dotyczącego Every Mind Matters, który obecnie jest udostępniany na kanałach telewizyjnych. Film jest portretem wielu osób, których życie zostało zaburzone przez pandemię wirusa Covid-19 i ma na celu pokazać ludziom, że w razie potrzeby pomoc jest dostępna i zachęca każdego do dbania o swoje zdrowie psychiczne w tym trudnym czasie.

Tutaj znajdziesz film wspierający kampanię:

Na stronie Every Mind Matters pojawił się szereg nowych rozwiązań, przygotowanych specjalnie z myślą o zarządzaniu kondycją psychiczną podczas pandemii, w tym spersonalizowany plan COVID-19 Mind Plan, treści dotyczące COVID-19 dla osób indywidualnych lub dla ich najbliższych, oraz wsparcie w przypadku specyficznych problemów psychicznych tj. nerwowość, stres, obniżenie nastroju czy problemy ze snem. Strona proponuje proste czynności tj. świadome ćwiczenia oddechowe, które pomagają pokonać niewspierające myśli czy zrelaksować napięcia mięśniowe.

5 najważniejszych rad NHS dla zachowania zdrowia psychicznego podczas pandemii koronawirusa:

Rozmawiaj o swoich obawach: to normalne, że masz obawy, że w obecnej sytuacji boisz się czy czujesz się bezradny. Zachowaj kontakt z przyjaciółmi i rodziną, używając do tego celu telefonu czy jednego z dostępnych systemów wideokonferencji i mów o swoich uczuciach. Utrzymuj rutynę i ustalaj cele: prawdopodobnie będziesz musiał przygotować sobie nową rutynę na teraz. Spróbuj rozpisać sobie plan dnia z czynnościami, które musisz wykonać w domu, uwzględniając także oglądanie filmów, przeczytanie książki czy układanie puzzli. Ustalanie celów i ich osiąganie daje poczucie sprawowania kontroli nad życiem oraz jego sensu. Zachowanie odpowiednio długiego, jakościowego snu także pomaga w zachowaniu dobrej formy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Zatem spanie odpowiednio długo jest ważne. Na stronie Every Mind Matters sleep page znajdziesz praktyczne porady, w jaki sposób poprawić jakość snu. prawdopodobnie będziesz musiał przygotować sobie nową rutynę na teraz. Spróbuj rozpisać sobie plan dnia z czynnościami, które musisz wykonać w domu, uwzględniając także oglądanie filmów, przeczytanie książki czy układanie puzzli. Ustalanie celów i ich osiąganie daje poczucie sprawowania kontroli nad życiem oraz jego sensu. Zachowanie odpowiednio długiego, jakościowego snu także pomaga w zachowaniu dobrej formy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Zatem spanie odpowiednio długo jest ważne. Na stronieznajdziesz praktyczne porady, w jaki sposób poprawić jakość snu. Zarządzaj konsumpcją informacji medialnych: jeśli 24 godzinne wiadomości i doniesienia z social mediów sprawiają, że czujesz się bardziej zdenerwowany, to postaraj się ograniczyć oglądanie, czytanie i słuchanie wiadomości na temat pandemii do dwóch razy dziennie. Rób rzeczy, które lubisz i próbuj nowych: skupienie się na hobby, uczeniu się czegoś nowego, lub po prostu chwila relaksu w domu powinny zaowocować zmniejszeniem zdenerwowania i pomóc w poprawie nastroju. Możesz obecnie znaleźć wiele kursów czy tutoriali on-line. Dbaj o swoje ciało: nasza fizyczność ma istotny wpływ na to jak się czujemy psychicznie. W tak trudnym czasie łatwo się popaść w złe nawyki, które sprawią, że poczujesz się jeszcze gorzej. Postaraj się jeść zdrowo, dobrze zbalansowane posiłki, pij dużo wody i ćwicz regularnie. Możesz wyjść z domu raz dziennie, sam lub z najbliższymi członkami swojego domostwa, aby poćwiczyć, np. pobiegać, pospacerować czy pojeździć rowerem. Pamiętaj jednak o zachowywaniu minimum 2 metrowego dystansu od innych osób.

Minister zdrowia i opieki społecznej Matt Hancock powiedział: „Poprosiliśmy ludzi o bezprecedensowe zmiany w ich życiu codziennym jako część planu walki z globalną pandemią na szczeblu narodowym. Pozostanie w domu i nie odwiedzanie przyjaciół oraz najbliższych może zebrać swoje żniwo i zrozumiałe jest, że możesz się czuć przytłoczony czy przerażony.”

“To ważne, żebyśmy wszyscy zadbali o swoje zdrowie psychiczne w tym trudnym czasie, dlatego dziś proponujemy nowe rozwiązania na stronie NHS Every Mind Matters, która jest dostosowana do pomocy ludziom ze skutkami pandemii poprzez praktyczne rady i wskazówki.”

“Czy to poprzez ćwiczenia fizyczne, czy utrzymywanie rutyny, czy też próbowanie nowych rzeczy- jest wiele czynności, które możemy podjąć, aby utrzymać nasz umysł w zdrowej kondycji i zapobiec eskalacji problemów i zachęcałbym każdego do wypróbowania tej fantastycznej platformy”.

Agnieszka Dixon, psycholog psychoterapeuta dodaje: “Podczas pandemii rozmawiałam z wieloma Polakami, którzy mają obecnie problem z utrzymaniem dobrostanu psychicznego. To naturalne, że czujemy obawy, lęki, ale wciąż jest wiele rzeczy, które możemy dla siebie czy dla innych zrobić, zanim problemy zaczną eskalować i staną się dużo poważniejsze. Możemy na przykład rozmawiać z najbliższymi o ich uczuciach i wspólnie ustalać nowe cele. Namawiałabym wszystkich z polskiej społeczności do wypróbowania platformy Every Mind Matters i stworzenia Mind Planu. Te właśnie narzędzia zostały specjalnie opracowane na potrzeby tego specyficznego, trudnego czasu.”

Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj „Every Mind Matters” lub odwiedź stronę: https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/ i sporządź swój spersonalizowany Mind Plan.