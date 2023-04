Covid-19 nie stanowi już głównej przyczyny zgonów w Anglii i Walii. Na co najczęściej umierają Wyspiarze?

Fot. Getty/Na co umierają Brytyjczycy

Na co teraz głównie umierają mieszkańcy UK?

Choroba Covid-19 nie jest już tak niebezpieczna, ale nie znaczy to, że choruje na nią mniej ludzi

Najnowsze dane pokazują, że Covid-19, po raz pierwszy od początku pandemii, wypadł z pierwszej piątki głównych przyczyn zgonów w Anglii i Walii. W 2022 roku koronawirus był dopiero szóstą najczęstszą przyczyną śmierci w tych krajach, doprowadzając do zgonu 22 454 osób, czyli 3,9 proc. wszystkich osób zmarłych.

Koronawirus nie jest już taki groźny

Koronawirus, który doprowadził na przełomie 2019 i 2020 roku do ogólnoświatowej pandemii, stanowił główną przyczynę zgonów w Anglii i Wali zarówno w 2020, jak i 2021 roku. Z danych the Office for National Statistics wynika, że w pierwszym roku pandemii z powodu Covid-19 zmarło 73 766 osób (12,1 proc. ogółu), a w roku następnym - 67 350 osób (11,5 proc.). Dla Sarah Caul, stojącej na czele zespołu analizującego śmiertelność w Anglii i Walii w ONS, jest jasne, że w zakresie głównych przyczyn zgonów na Wyspach zaszła już „znacząca zmiana”.







Na co chorują i umierają mieszkańcy UK?

Dane the Office for National Statistics pokazują jednocześnie, że główną przyczyną zgonów w Anglii i Walii w ubiegłym roku były demencja i choroba Alzheimera. W tym czasie zarejestrowano 65 967 zgonów (11,4 proc.), w porównaniu z 61 250 (10,4 proc.) w 2021 roku. W niechlubnej pierwszej piątce znalazły się też choroby niedokrwienne serca, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, choroby naczyń mózgowych prowadzące do udarów (np. tętniaki) oraz rak tchawicy, oskrzeli i płuc.

Covid-19 nie jest już taki groźny, ale przez koronawirusa choruje rekordowa liczba ludzi

Paradoksalnie, choć w zeszłym roku na Covid-19 zmarło najmniej ludzi od początku pandemii, to z powodu koronawirusa zachorowała rekordowa liczba Wyspiarzy. Z końcem marca 2022 roku (a mówimy tylko o oficjalnie zarejestrowanych przypadkach), na Covid-19 chorowało nawet 4,4 miliona ludzi. Eksperci zaznaczają, że spadek liczby zgonów i ciężkich powikłań na skutek zakażenia koronawirusem w porównaniu do pierwszych dwóch lat pandemii, stanowi dowód na skuteczność przeprowadzonego programu szczepień. Jednocześnie jednak należy stwierdzić, że przyjęcie szczepionki (lub boosterów) nie chroni przed samym zarażeniem wirusem.

Na co częściej umierają mężczyźni, a na co kobiety?

W zeszłym roku w Anglii i Walii odnotowano 292 064 zgonów mężczyzn i 285 096 kobiet. Łącznie zatem w Anglii i Walii zmarło 577 160 osób, czyli nieco mniej niż w 2021 roku, gdy zgonów zarejestrowano 586 334 i znacznie mniej niż w 2020 roku, gdy było ich 607 922. Główną przyczyną śmierci wśród mężczyzn była choroba niedokrwienna serca, a wśród kobiet - demencja i choroba Alzheimera. - Trzeci rok z rzędu [w Anglii i Walii] umarło więcej mężczyzn niż kobiet, co stanowi odwrócenie trendu od lat 80-tych – zaznacza Sarah Caul.

Liczba zgonów w 2022 roku, choć niższa niż liczby obserwowane w najcięższych latach pandemii, była wciąż o 6,2 proc. wyższa od średniej z pięciu ostatnich lat. Eksperci oszacowali, że w zeszłym roku doszło do ok. 34 tys. nadmiarowych zgonów. W zeszłym roku problem na pewno stanowiły sezonowe wirusy i bakterie, które zaatakowały ludzi po zdjęciu wszelkich covidowych ograniczeń. Wiele ludzkich organizmów, osłabionych pandemią i długimi miesiącami izolacji, nie sprostało walce z powszechnie znanymi mikroorganizmami.

Tak było chociażby w przypadku fali zakażeń paciorkowcem wśród dzieci. Jesienią na Wyspach doszło do prawdziwej epidemii zachorowań po zakażeniu paciorkowcami z grupy A, które mogą powodować m.in. anginę, szkarlatynę, zapalenie migdałków czy liszajec. Agencja UK Health Security Agency (UKHSA) odnotowała między 19 września a 25 grudnia 151 przypadków inwazyjnego zakażenia paciorkowcem (iGAS) u dzieci w wieku od jednego do czterech lat, w porównaniu do 194 przypadków w tej samej grupie wiekowej w całym sezonie 2017-2018, który był ostatnim okresem z podobnie wysokimi wskaźnikami infekcji. Ogólna liczba ofiar wśród dzieci i dorosłych w wyniku zakażenia paciorkowcem w Anglii wyniosła do końca roku 122 osoby, z czego 25 zgonów dotyczyło osób poniżej 18. roku życia. W Irlandii Północnej i Walii odnotowano trzy zgony wśród dzieci, a w Szkocji – dwa zgony wśród najmłodszych. Jednocześnie spośród tych 122 zgonów, 49 dotyczyło osób w wieku powyżej 75 lat, a 20 - dzieci poniżej 10. roku życia. W latach 2017-2018 odnotowano łącznie 355 zgonów – w tym 27 wśród dzieci.

W 2022 roku zarejestrowano także wyższy odsetek zgonów z powodu fali upałów, a także kłopotów z dostępem do usług medycznych (np. kolejki na izbach przyjęć).

