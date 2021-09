Coventry: Pijany Polak opluł i zaatakował ratowniczkę medyczną, która próbowała mu pomóc

Fot: Twtter @London Ambulance Service

Pijany Polak dopuścił się ataku na ratowniczkę medyczną. Nasz rodak zachowywał się w sposób absolutnie odrażający - opluł osobę, która chciała mu pomóc. Później, przebywając w policyjnej celi - oddał mocz na podłogę.

Do rzeczonych wydarzeń doszło w Coventry, w lutym 2021 roku. Znajdujący się pod wpływem alkoholu 36-letni mężczyzna z Polski donośnie dobijał się pięściami do okien domu położonego przy Burns Road. Na miejsce została wezwana karetka pogotowani i ratownicy medyczny zorientowali się, że mężczyzna jest bardzo pijany. Pomimo tego próbowano udzielić mu pomoc. W wyniku własnych działań doznał poważnych obrażeń na swoich dłoniach. Podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala w Walsgrav. W karetce wykrzykiwał obelgi po polsku, po czym położył się twarzą w dół na noszach.

Pijany Polak zaatakował sanitariuszkę, a następnie oddał mocz w celi

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu informacyjnego "Coventry Telegraph" ratowniczka, która wcześniej próbowała zatamować krwawienie, obawiając się, że Polak może mieć problemy z oddychaniem, chciała sprawdzić czy wszystko jest w porządku. Mężczyzna opluł w twarz kobietę, która próbowała mu pomóc, a następnie groził, że uderzy ją w twarz.

"Czułam się zniesmaczona jego zachowaniem i wręcz fizycznie obrzydzona tym, co się stało" - zeznawała później przed sądem Warwick Crown Court ratowniczka medyczna. "Chciałam mu po prostu pomóc, a on mnie zaatakował". Dodajmy, że nieco później sprawca miał się tłumaczyć, że jego zachowanie było wynikiem prowokacji ze strony ratowników medycznych.

Ostatecznie nasz rodak trafił na lokalny posterunek policji w Coventry. Przebywając w celi oddał mocz na podłogę, a także znowu próbował pluć na policjantów, gdy tylko słyszał, że znajdując się w pobliżu. Dodajmy w tym miejscu, że już wcześniej 36-latek był notowany, a wśród popełnionych przez niego przestępstw znajduje się napaść na policjanta.

Przed obliczem Warwick Crown Court wydany został wyrok w sprawie imigranta z Polski. Został on skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności po tym, jak przyznał się do zarzutów związanych z napaścią na ratownika medycznego i dwóch zarzutów związanych z wyrządzeniem szkód.