Coventry: 26-letnia Polka skazana na więzienie za prowadzenie nielegalnej hodowli kotów

Polka z Coventry skazana za znęcanie się nad zwierzętami. Nasza rodaczka prowadziła nielegalną hodowlę kotów, które później sprzedawała na Gumtree. Zwierzaki, którymi się zajmowała, były w koszmarnym stanie. Część z nich niestety zmarła.

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Coventry Telegraph" RSPCA otrzymało 46 skarg na działania prowadzone przez naszą rodaczkę. Jej potencjalni klienci zwracali uwagę, że "oferowane" kociaki są zbyt młode, aby przebywać z dala od swojej mamy albo były po prostu chore lub w złym stanie zdrowotny. W końcu, lokalni inspektorzy w dniu 27 kwietnia 2019 roku przeprowadzili kontrolę w domu Polki, gdzie prowadzona była nielegalna hodowla.

Polka z Coventry skazana za znęcanie się nad zwierzętami

"Od razu zauważyłem bardzo nieprzyjemny zapach" - relacjonuje w brytyjskich mediach inspektor RSPCA, Louise Marston. "Czuć było brudem, chorobą, biegunką. W niewielkiej misce znajdowało się trochę suchej karmy dla kotów. Nie miały żadnej wody. Nie miały żadnych zabawek, nie było żadnego wydzielonego miejsca do spania. Nie zauważyłam również żadnych dorosłych kotów" - czytamy dalej.

Jeden z kotków był bardzo chudy. Wtulał się w dwa inne kocięta na kanapie. Był pokryty brudem i śladami po biegunce. "Nie było sposobu, aby mógł uzyskać dostęp do jedzenia, wody i kuwety bez zejścia z kanapy. Był zbyt mały i wyraźnie zbyt słaby, aby móc się wspinać" - dodaje Marston.

Kobieta prowadziła nielegalną hodowlę kotów

Podjęto decyzję o zabraniu zwierząt do pobliskiego weterynarza. W sumie naliczono 18 zwierząt, które pochodziły z trzech oddzielnych miotów. Potwierdzono, że ich stan jest bardzo zły. Najsłabszy kotek nie przeżył pierwszej nocy, a kolejne 12 zmarło ze względu na zakażenie panleukopenią. Pozostałe sześć udało się uratować i zostały przekazane do adopcji do RSPCA’s Coventry.

Kobieta, która sprzedawała zwierzaki za pośrednictwem popularnego serwisu Gumtree, stanęła przed sądem. 9 kwietnia 2021 roku Birmingham Magistrates Court skazał naszą rodaczkę na 20 tygodni pozbawienia wolności. Nałożono na nią również grzywnę w wysokości 10 tysięcy funtów (powiększoną o 115 funtów w ramach "victim surcharge"), a także dożywotni zakaz posiadania zwierząt.