Councile podwyższą podatek na policję na wniosek rządu. Winny wzrost przestępczości

Rząd zwrócił się do councili, aby te podniosły podatek przeznaczony na służby policyjne. Wszystkiemu winny jest wzrost przestępczości zaobserwowany w ostatnich latach.

Podniesienie podatku będzie obowiązywało w całej Wielkiej Brytanii, a jego bezpośrednią przyczyną jest wzrost przestępczości. Podwyżka sprawi, że w budżecie pojawi się dodatkowych 970 mln funtów, ale 500 mln z tych pieniędzy trafi do policji, jeżeli podatek zostanie podniesiony o 2 funty miesięcznie dla każdego gospodarstwa domowego.

To już drugi rok z rzędu jak rząd ogłasza podniesienie podatków na policję w obliczu rosnącej przestępczości.

"Nie jest nam łatwo podjąć taką decyzję, ponieważ wiemy jak wielu osobom brakuje pieniędzy. Jednak chcemy, aby policja dysponowała odpowiednimi środkami, aby móc chronić obywateli przed przestępcami" - powiedział minister policji, Nick Hurd.

Z kolei minister policji w gabinecie cieni powiedział, że system pobierania podatków działa obecnie jak loteria, ponieważ council może podwyższyć podatek w zależności od wartości nieruchomości. Przedstawienie planu na podwyżkę podatku na policję nastąpiło po tym jak Komisja Spraw Wewnętrznych opublikowała raport, w którym stwierdzono, że jeśli policja w Wielkiej Brytanii nie otrzyma większych funduszy, to może dojść do sytuacji, w której siły będą nieproporcjonalne do ilości popełnianych przestępstw.

Zwiększenie funduszów na służby mundurowe obiecywał też Sajid Javid odkąd objął swój urząd po Amber Rudd. Stwierdził on teraz, że podwyżka ta będzie "najwyższą podwyżką dla policji od 2010 roku".

"Słuchałem tego, co mówią sami policjanci i mogę potwierdzić, że nadal będziemy ich usilnie wspierać" - powiedział Javid.

Statystyki pokazują, że od 2008 roku znacznie wzrosła liczba przestępstw z użyciem noży, z czego jedna piąta została popełniona przez dzieci i osoby małoletnie. Z całej puli pieniędzy 150 mln funtów zostanie przeznaczonych na policyjne pensje. 59 mln funtów zostanie przekazanych na walkę z terroryzmem.