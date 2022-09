Council w Cambridgeshire chce przetestować 4-dniowy tydzień pracy. Po pracownikach administracji program może też objąć śmieciarzy

Fot. Getty

Rada South Cambridgeshire District Council, jako pierwsza z władz lokalnych w Wielkiej Brytanii, chce przetestować czterodniowy tydzień pracy. Jeśli program sprawdzi się wśród blisko 500 pracowników administracji, czterodniowy tydzień pracy zostanie także na próbę zaproponowany śmieciarzom.

Rada South Cambridgeshire District Council, której przewodzą politycy Liberalnych Demokratów, chce przetestować czterodniowy tydzień pracy w odpowiedzi na braki kadrowe i zmiany w priorytetach życia zawodowego obserwowane wśród pracowników po zakończeniu pandemii Covid-19. Władze przyznają, że w ciągu ostatniego roku były w stanie obsadzić tylko około ośmiu na każde 10 wakatów. A roczny koszt związany z korzystaniem z usług pracowników agencyjnych wyniósł £2mln, zamiast £1mln. - Nie tylko pomogłoby to w utrzymaniu dobrego samopoczucia naszych obecnych pracowników i w ich zatrzymaniu, ale jestem przekonana, że pozwoliłoby to nam też na otworzenie się na bardziej zróżnicowaną siłę roboczą. Jako opiekunka dla mojej 92-letniej matki zdaję sobie sprawę, jak kosztowna może być taka opieka. To samo można oczywiście powiedzieć o opiece nad dziećmi – zaznaczyła przewodnicząca Councilu Bridget Smith. I dodała: - Jeśli udałoby nam się zmniejszyć ciężar tego rodzaju kosztów, to pomogłoby to również w pokryciu kosztów utrzymania, moglibyśmy stać się pracodawcą z wyboru dla znacznie większej liczby osób, które z bardzo ważnych powodów po prostu nie mogą pracować w standardowych godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku.

Czy Council zdecyduje się na skrócenie czasu pracy pracowników administracji?

Nie jest jeszcze przesądzone,czy program testowy zostanie przyjęty przez radnych South Cambridgeshire District Council. Decyzję w tej sprawie radni podejmą w poniedziałek 12 września. Jeśli natomiast program testowy w zakresie czterodniowego tygodnia pracy zostanie przyjęty i okaże się wśród pracowników administracji sukcesem, to zostanie on także przetestowany wśród „pracowników fizycznych”, na przykład wśród ekip zajmujących się wywozem śmieci.

W trakcie testów, Rada będzie monitorować, ile czasu zajmuje pracownikom rozpatrywanie wniosków o świadczenia i pobór opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych, a także jak szybko przebiegają inne czynności administracyjne wykonywane przez personel Councilu. „Czterodniowy tydzień pracy to taki, w którym ludzie pracują o jeden dzień mniej w tygodniu, ale nadal otrzymują tę samą pensję. To nie to samo co skompresowane godziny, czyli tradycyjny, 37-godzinny tydzień pracy przez cztery długie dni. Czterodniowy tydzień pracy, który dla pełnoetatowego pracownika Councilu obejmowałby 30 godzin pracy, może wyróżnić Radę spośród innych [pracodawców] i sprawić, że będzie bardziej przyciągać talenty” - czytamy w komunikacie Councilu.

