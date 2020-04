Coronavirus Job Retention Scheme z punktu widzenia PRACOWNIKA. Co musisz wiedzieć? CZĘŚĆ II

Fot. Getty

Jeśli w trakcie epidemii COVID-19 pracownik został wysłany przez pracodawcę na przymusowy, bezpłatny urlop, to będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 80 proc. dotychczasowej pensji (max. £2500) w ramach programu pomocowego dla firm Coronavirus Job Retention Scheme. Ale co z pracownikami, którzy pozostawali w miesiącu marcu na zwolnieniu chorobowym albo na urlopie macierzyńskim? Zobaczcie poniżej:

Zwolnienie lekarskie i Statutory Sick Pay

W przypadku, gdy pracownik przebywa w trakcie epidemii na zwolnieniu lekarskim albo gdy przechodzi kwarantannę z uwagi na zakażenie koronawirusem lub na podejrzenie zakażenia koronawirusem, a do tego pobiera zasiłek chorobowy Statutory Sick Pay, to w jego przypadku nic się nie zmienia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe Statutory Sick Pay w wysokości £94,25 tygodniowo, przez okres max. 28 tygodni, pod warunkiem, że chorował przynajmniej 4 dni z rzędu, zanim zachorował uzyskiwał dochody w wysokości przynajmniej £116 tygodniowo i poinformował pracodawcę o chorobie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli chodzi o przymusowy, bezpłatny urlop (ang. furlough) to pracownik może zostać na niego wysłany dopiero po zakończeniu choroby i osiągnięciu teoretycznie zdolności do pracy.

Opieka nad osobą starszą lub dzieckiem

Jeżeli pracownik nie jest w stanie pracować w trakcie epidemii z uwagi na obowiązek opiekowania się dzieckiem/dziećmi (w tracie, gdy zamknięte są szkoły), czy też nad osobą starszą lub niepełnosprawną, to powinien porozmawiać z pracodawcą o możliwości udania się na przymusowy, bezpłatny urlop oraz otrzymania wynagrodzenia w ramach Coronavirus Job Retention Scheme. Data rozpoczęcia przymusowego urlopu może zostać antydatowana, do 1 marca włącznie.

Urlopy przysługujące rodzicom

Pracownicy pozostający na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, dzielonym urlopie rodzicielskim lub na urlopie adopcyjnym podlegają tym samym regułom co zazwyczaj. Kobieta normalnie przechodzi na urlop macierzyński zaraz po porodzie i musi obowiązkowo pozostać na tym urlopie przez 2 tygodnie bezpośrednio po porodzie (4 tygodnie jeśli pracuje fizycznie, np. w fabryce).

- Brytyjski rząd przewidział dopłaty do wynagrodzeń pracowników, którzy pozostają w gotowości do pracy, ale którzy z uwagi na pandemię koronawirusa nie mogą tej pracy wykonywać. W przypadku jednak pracowników, którzy w danym momencie nie pracują, bo chociażby przebywają na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie macierzyńskim, żadnych nowych rozwiązań się nie przewiduje. Tacy pracownicy otrzymują standardowe zasiłki w ramach Statutory Sick Pay i Statutory Maternity Pay – wyjaśnia Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca w kancelarii podatkowej Admiral Tax.