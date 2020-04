Coronavirus Job Retention Scheme z punktu widzenia PRACOWNIKA. Co musisz wiedzieć? CZĘŚĆ I

Fot. Getty

Jeśli pracownik nie może wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków i jeśli jednocześnie między pracownikiem i pracodawcą istnieje zgoda co do tego, by nie uciekać się do zwolnień, to pracownik będzie mógł skorzystać z zapomogi w ramach Coronavirus Job Retention Scheme. Warunkiem otrzymania pomocy od państwa jest jednak bezwzględne przestrzeganie warunków tymczasowego, bezpłatnego urlopu, co oznacza, że w trakcie jego trwania pracownikowi nie wolno podejmować żadnej działalności, która może wiązać się z generowaniem przychodów na rzecz firmy.

Jeśli pracodawca nie chce zwalniać pracowników i stara się, przy pomocy rządu, zatrzymać ich w firmie, to z pewnością skorzysta z programu Coronavirus Job Retention Scheme. Aby jednak otrzymać dotację do wynagrodzenia w wysokości 80 proc. dotychczasowej pensji (plus składki na ubezpieczenie społeczne + składki na ubezpieczenie emerytalne) lub w wysokości max. £2500 (jeśli miesięczna pensja pracownika przekracza tę kwotę), zarówno pracodawca, jak i pracownik, muszą spełnić określone warunki. Przede wszystkim pracodawca musi wysłać pracownika na tymczasowy, bezpłatny urlop, a decyzję o tym musi mu zakomunikować pisemnie. Dodatkowo pracodawca nie może żądać od pracownika wykonywania w tym czasie jakiejkolwiek pracy na rzecz jego firmy, która generowałaby przychody.

Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku: Co potrzeba do złożenia wniosku?

O wynagrodzenie w wysokości, o jakiej jest mowa powyżej, pracodawca wnioskuje w ramach Coronavirus Job Retention Scheme na rzecz pracownika. To całkiem istotne – pracownik o nic nie musi starać się sam, ponieważ wynagrodzenie za czas postoju otrzyma on tak jak zawsze, na konto bankowe i z konta bankowego swojego pracodawcy. Każdy natomiast pracownik, któremu zdaje się, że pracodawca zawnioskował o subwencję do jego wynagrodzenia, a jednocześnie nie chce mu wypłacić przysługujących mu pieniędzy, może zwrócić się z tym problemem do organu Advisory, Conciliation and Arbitration Service (o ile oczywiście żadnych skutków nie przyniesie wcześniejsza rozmowa o tym z pracodawcą).

Warunkiem otrzymania pomniejszonego wynagrodzenia przez pracownika jest także funkcjonowanie na liście płac pracodawcy (ang. Employer’s PAYE Payroll) na dzień do 28 lutego 2020 r. włącznie. Wynagrodzenie w wysokości 80 proc. pensji lub w wysokości max. £2500 otrzyma każdy pracownik niezależnie od formy zatrudnienia, a zatem zarówno pracownik zatrudniony na pełny etat, jak też pracownik zatrudniony na część etatu, pracownik na umowie tymczasowej oraz pracownik współpracujący z pracodawcą na tzw. umowie śmieciowej (ang. zero-hour contract). Zapomogi nie otrzyma natomiast współpracująca z pracodawcą osoba samozatrudniona, która o dopłatę musi wnioskować w ramach programu Self-employment Income Support Scheme.

- Rząd brytyjski przygotował bardzo hojną pomoc dla pracodawców oraz pracowników na Wyspach. Należy jednak pamiętać, że bezwzględnym warunkiem wypłacenia zapomogi jest pisemne poinformowanie pracownika o wysłaniu go na bezpłatny, tymczasowy urlop – podkreśla Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca kancelarii księgowej Admiral Tax.