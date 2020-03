Coronavirus Job Retention Scheme Krok po Kroku - Pracownicy. Część II

Fot. Getty

Wszyscy pracownicy, którzy znajdują się w brytyjskim systemie płacowym PAYE, niezależnie od tego, czy pracują na pełnym etacie, czy na śmieciówkach, otrzymają 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia w ramach programu pomocowego Coronavirus Job Retention Scheme. A co wtedy, gdy przebywają na bezpłatnym urlopie, na zwolnieniu chorobowym lub na zwolnieniu macierzyńskim?

Decyzją brytyjskiego rządu wszyscy pracodawcy zatrudniający do 250 osób będą mogli zawnioskować o pokrycie 80 proc. pensji pracowników wysłanych na przymusowy urlop (max. do 2500 funtów). Pracodawcy nie będą musieli urlopować wszystkich pracowników, ale tym, którzy będą kontynuowali pracę, generując tym samym przychód, będą oni musieli zapłacić pensję zgodnie z obowiązującą umową o pracę (ew. zgodnie z nowym aneksem do umowy). - Na pomoc mogą liczyć zarówno pracownicy etatowi, jak też pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej i pracownicy zatrudnieni na podstawie umów flexible contract lub zero-hour contract – precyzuje Agnieszka Moryc, Dyrektor ZarządzającaAdmiral Tax.

Pomoc będzie się należała wszystkim pracownikom zatrudnionym w danej firmie do 28 lutego 2020 r. i powiadomionym pisemnie o potrzebie odbycia przymusowego urlopu, a także wszystkim pracownikom, którzy od 28 lutego zostali zwolnieni, ale następnie, po ogłoszeniu pomocy rządowej, przywróceni do pracy. Dodatkowo rząd pochylił się też nad sytuacjami wyjątkowymi i poinformował przedsiębiorców, co w takim razie mają zrobić.

Pracownik pozostaje na urlopie bezpłatnym

Jeśli przed 28 lutego 2020 r. pracownik pozostawał na urlopie bezpłatnym, to nie może on zostać przymusowo wysłany na urlop (ang. furloughed) i nie otrzyma on wynagrodzenia w ramach Coronavirus Job Retention Scheme.

Pracownik jest na zwolnieniu lekarskim i pobiera Statutory Sick Pay

Pracownicy, którzy pozostają na zwolnieniu lekarskim lub przechodzą kwarantannę z uwagi na podejrzenie zarażenia się koronawirusem, otrzymają wynagrodzenie w ramach Statutory Sick Pay. Gdy pracownicy ci będą już gotowi do pracy, to będą mogli zostać wysłani na przymusowy urlop w ramach Coronavirus Job Retention Scheme. Z kolei pracodawca będzie mógł zawnioskować o zwrot wypłaconego wynagrodzenia w ramach Statutory Sick Pay, jeśli nieobecność pracownika miała związek z pandemią koronawirusa.

Pracownik ma więcej niż jedną pracę

Każdy pracodawca ma prawo wysłać pracowników na przymusowy urlop i wnioskować osobno o pomoc w wypłacie dla niego 80 proc. wynagrodzenia.

Wolontariat/Dobrowolne szkolenie

Pracownik może dobrowolnie wziąć udział w pracy albo szkoleniu, o ile jego działalność nie generuje żadnego przychodu. Jeśli jednak pracownicy są zobowiązani do przejścia szkolenia online, to muszą za czas spędzony na doszkalaniu się otrzymać przynajmniej minimalne, przewidziane prawem wynagrodzenie.

Pracowniczce przysługuje Statutory Maternity Pay

W przypadku kobiet ciężarnych obowiązują te same zasady, co zazwyczaj. Ustawowy zasiłek macierzyński - Statutory Maternity Pay - przysługuje wszystkim kobietom na okres do 39 tygodni. W trakcie ciąży kobiety mogą, choć nie muszą z niego skorzystać, natomiast po urodzeniu dziecka kobiety są zobowiązane do wzięcia przynajmniej 2 tygodni wolnego (4 tygodni, jeśli pracują w fabryce).