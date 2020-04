Coronavirus Job Retention Scheme dla pracowników agencyjnych i dyrektorów spółek

Fot. Getty

Wiemy już, że z rządowej pomocy finansowej będą mogli skorzystać przymusowo urlopowani pracownicy zatrudnieni na cały lub część etatu, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej czy też na tzw. umowie śmieciowej. A co z pracownikami tymczasowymi zatrudnionymi przez agencję pracy tymczasowej lub z dyrektorami spółek?



Pracownik agencyjny

Pracownik agencyjny, czyli osoba, która podpisała kontrakt z agencją pracy tymczasowej, ale która pracuje dla pracodawcy korzystającego z usług agencji i której zakres obowiązków również ustalany jest przez pracodawcę, także może zostać wysłana na przymusowy urlop furlough. Warunkiem wysłania pracownika tymczasowego na przymusowy urlop z powodu pandemii koronawirusa jest to, by funkcjonował on w systemie PAYE (Pay As You Earn). Wszystkie kwestie dotyczące furlough muszą zostać uzgodnione między agencją i pracownikiem, a w trakcie przymusowego urlopu pracownik nie może wykonywać żadnej pracy dla i na rzecz agencji. Podobnie jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub tzw. umowę śmieciową, tak też przymusowo urlopowany pracownik agencyjny może otrzymać albo 80 proc. swojej średniej miesięcznej pensji, albo max. £2500, jeśli zarabia powyżej tej sumy.

Dyrektor spółki

Z programu pomocowego Coronavirus Job Retention Scheme mogą także skorzystać dyrektorzy spółek LTD mianowani przez ich właścicieli – udziałowców. Bo choć dyrektor spółki wykonuje swoją pracę w oparciu o inne zasady niż pozostali pracownicy i choć nie działa on zazwyczaj na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło, to jest traktowany jak pracownik, który może zostać przymusowo urlopowany. Wysłany na furlough dyrektor spółki, by otrzymać wynagrodzenie w ramach programu CJRS, nie może wykonywać swoich standardowych czynności, choć nie jest to zakaz bezwzględny. - Dyrektor może podjąć czynności, które są niezbędne dla funkcjonowania spółki i które wynikają z jego ustawowych obowiązków, ale czynności te muszą być absolutnie konieczne – zaznacza Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.