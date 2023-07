Córka kapitana Toma Moore`a chciał wybudować sobie domowe spa wykorzystując jego nazwisko

Córka kapitana Toma Moore`a ma zburzyć budynek z basenem, który miał służyć, jako spa. Został on zbudowany na terenie jej posesji, a starając się o pozwolenie na jego budowę sugerowano związek z organizacją charytatywną Captain Tom Foundation. O co tu chodzi?

Hannah Ingram-Moore i jej mąż planowali budowę budynku w kształcie litery L w Marston Moretaine, w hrabstwie Bedfordshire, a więc na terenie domu, w którym mieszkał Sir Tom Moore. Jak podaje serwis informacyjny BBC najmłodsza z córek bohatera okresu pandemii w UK złożyła wniosek o pozwolenia na budynku związanego z działalnością Captain Tom Moore Foundation. Miało to miejsce w sierpniu 2021. Lokalne władze, a więc Central Bedfordshire Council wydały pozwolenie na budowę. Następnie, w lutym 2022 roku, rodzina przedstawiła poprawione plany już częściowo wybudowanego budynku, który został w nich określony, jako „Budynek Kapitana Toma”. Plany obejmowały basen, infrastrukturę spa, toalety i kuchnię, ale miały one być przeznaczone „do użytku prywatnego”, jak ujęto w dokumentach Design and Access Statement (DAS).





W odpowiedzi na te zmiany lokalne władze odmówiły wydania pozwolenia na takie działania, a ostatnio, 4 lipca utrzymano tę decyzję z nakazem rozbiórki tego, co do tej pory zostało zbudowane.

Charity Commission prowadzi dochodzenie w sprawie Captain Tom Foundation

Jak widać, zachodzi tu pewne podejrzenie co do założeń budowy tych obiektów oraz ewentualnego konfliktu interesów pomiędzy rodziną kapitana Moore`a, a fundacją jego imienia. Przypomnijmy, Captain Tom Foundation zostało założone tuż po tym, jak emerytowany wojskowy przeszedł 100 okrążeń swojego ogrodu w Bedfordshire i zebrał 33 miliony funtów na rzecz NHS Charities Together.

W chwili obecnej fundacja ta nie przyjmuje żadnych darowizn, a jej działalność pozostaje przedmiotem dochodzenia odpowiednich służb cywilnych. Charity Commission rozpoczęło swoje działania rok temu. Problemem są kwestie związane z niezależnością działalności charytatywnej od firmy prowadzonej przez rodzinę Sir Toma.

Powiernicy fundacji odcinają się od działań córki Toma Moore`a

Co więcej, przedstawiciele fundacji odnosząc się do tej sprawy, zaznaczyli, iż nie są świadomi budowy tego typu infrastruktury, która w jakiś sposób jest związana z Captain Tom Foundation. „W żadnym momencie niezależni powiernicy fundacji nie byli świadomi pozwoleń na budowę [...] rzekomo wydanych w imieniu Fundacji. Gdyby byli świadomi jakichkolwiek wniosków, niezależny powiernicy by ich nie upoważnili” - jak czytam w oświadczeniu.

