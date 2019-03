Corbyn storpeduje wysiłki Theresy May w sprawie wydłużenia Brexitu? Laburzysta spotka się z Michelem Barnierem tuż przed szczytem UE

Fot. Getty

Wygląda na to, że Jeremy Corbyn będzie się starał jutro utrudnić pracę Theresie May podczas szczytu UE, ponieważ zaledwie na kilka godzin przed przyjazdem premier do Brukseli spotka się on z głównym negocjatorem ds. Brexitu Michelem Barnierem. Downing Street ma powody do niepokoju, jako że wizyta Corbyna w stolicy Belgii może doprowadzić do niedającego się rozwiązać do 29 marca dwugłosu Londynu ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jeremy Corbyn spotka się z Michelem Barnierem w Brukseli jutro rano – zaledwie kilka godzin przed przybyciem do stolicy Belgii Therey May i przed rozpoczęciem się szczytu Rady Europejskiej. Główny negocjator UE ds. Brexitu będzie zapewne rozmawiał z liderem laburzystów o stanowisku jego partii odnośnie wydłużenia Brexitu, planu Partii Pracy dotyczącego przyjęcia umowy wyjścia, a także wypróbowania ewentualnie nowych opcji, w tym rozpisania nowego referendum. Barnier z pewnością będzie też chciał wiedzieć, jakie jest najnowsze stanowisko wobec Brexitu pozostałych partii obecnych w parlamencie – Szkockiej Partii Narodowej, Liberalnych Demokratów, Plaid Cymru i Zielonych.

Brexit już za 9 dni: Co się stanie, jeśli UK nie wyjdzie z UE 29 marca?

Downing Street obawia się, że przyjazd Jeremy'ego Corbyna do Brukseli kilka godzin przed pojawieniem się tam Theresy May może podkopać jej pozycję negocjacyjną. Ze strony Wielkiej Brytanii może się bowiem pojawić dwugłos – niezrozumiały dla liderów państw członkowskich, którzy muszą przecież jednomyślnie wyrazić zgodę na wydłużenie Brexitu.

Theresa May będzie prosić Tuska o „krótkie opóźnienie” Brexitu. Barnier zastrzega jednak, że premier musi podać „jasny powód”

Theresa May zapowiada, że będzie chciała "obejść" decyzję spikera Izby Gmin ws. trzeciego głosowania