Jeremy Corbyn odmówił dalszych rozmów z Theresą May, dopóki premier nie odrzuci opcji twardego Brexitu

Lider Partii Pracy, stwierdził, że 'no deal' Brexit to najbardziej "katastroficzna" opcja, jaką można sobie wyobrazić. Corbyn poinformował, że zanim obie strony zasiądą znów do brexitowego stołu, Theresa May musi stanowczo i jednoznacznie odrzucić możliwość twardego Brexitu.

- Rząd musi jasno i raz na zawsze odrzucić pomysł wyjścia z UE bez umowy, ponieważ pomysł ten jest katastroficzny i niesie ze sobą wizję ogromnego chaosu - powiedział Jeremy Corbyn. Była to odpowiedź na zaproszenie premier do jak najszybszego przystąpienia do pracy nad wyjściem z aktualnego impasu.

Po zwycięstwie w głosowaniu nad wotum nieufności, Theresa May powiedziała, że opcja 'no deal' pozostanie w grze tak długo, jak to konieczne. Lider opozycji oświadczył, że w związku z taką deklaracją, opozycja nie weźmie udziału w planowanym spotkaniu, dotyczącym dalszych losów umowy brexitowej.

Oznacza to, że w tej najbardziej palącej kwestii lider opozycji i lider obecnego rządu nie podjęli jeszcze żadnej próby porozumienia, choć do ostatecznego wyjścia UK z UE pozostało już tylko 10 tygodni.

Partia Pracy zamierza poprzeć umowę brexitową pod warunkiem, że Theresa May zgodzi się na unię celną, bliskie stosunki z rynkiem UE oraz wzmocnienie ochrony praw pracowników i konsumentów. Takie ustępstwa ze strony premier mogłyby jednak doprowadzić do poważnych podziałów wewnątrz jej własnej partii i spowodować spadek poparcia ze strony Partii Konserwatywnej.