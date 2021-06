Coraz większe obłożenie linii lotniczych. W Ryanair i Wizz Air gwałtownie wzrosła liczba pasażerów

Tanie linie lotnicze Ryanair i Wizz Air poinformowały o gwałtownym wzroście liczby pasażerów w maju, co jest związane z poluzowaniem restrykcji dotyczących podróży. Przewoźnicy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu zwiększyli także ilość dostępnych miejsc.

Po złagodzeniu restrykcji dotyczących podróży zagranicznych wraz z rozpoczęciem się sezonu wakacyjnego linie lotnicze przeżywają coraz większe obłożenie. Ryanair i Wizz Air poinformowały o dużym wzroście pasażerów w maju.

Obłożenie linii lotniczych

Wizz Air podał, że w maju przewiózł 833 000 pasażerów, w porównaniu do 125 549 tego samego miesiąca roku poprzedniego. Ryanair z kolei w maju wykonał ponad 12 000 lotów i przewiózł 1,8 mln pasażerów, czyli o 70 000 więcej niż w maju roku 2020.

Linie lotnicze poinformowały także o zwiększeniu liczby dostępnych miejsc do 1,3 mln tygodniowo. Wizz Air potwierdził również, że dodał „rekordową liczbę tras w swojej historii”.

- Dodaliśmy około 50 tras do swojego harmonogramu, włączając Abu Dhabi. Ekspansja do UAE jest kluczową częścią naszego planu – powiedziała Susannah Streeter z Wizz Air.

Apel Ryanaira o zniesienie kwarantanny

Tanie linie lotnicze planują odrobić straty, które poniosły w związku z pandemią. Niedawno Ryanair zaapelował do brytyjskiego rządu, aby zniósł wymóg kwarantanny dla wszystkich przyjezdnych z krajów UE i w ten sposób umożliwił bezproblemowe podróże w te wakacje.

W swoim oświadczeniu Michael O’Leary powiedział:

- Bardzo udane przeprowadzenie szczepień w Wielkiej Brytanii umożliwiło już setkom i tysiącom brytyjskich rodzin rezerwację lotów do Portugalii tego lata, a dziś apelujemy do ministra Granta Shappsa, aby włączył wszystkie kraje UE do następnej rewizji brytyjskiej zielonej listy, by wczasowicze z UK mogli bez ograniczeń podróżować na plaże Hiszpanii, Grecji i Włoch, które otworzyły się na brytyjskich turystów tego lata.