Coraz więcej wacików, skalpeli, wierteł i innych ciał obcych pozostawianych jest w ciałach pacjentów po operacjach w Anglii

Pokrzywdzeni pacjenci mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jednak trauma po takim zdarzeniu pozostaje z nimi do końca życia.

Po zabiegach okazywało się, że pacjenci odczuwają ból lub dyskomfort z powodu pozostawionego skalpela, wacika, przecinaka do drutu, czy nawet wietrła.

W latach 2021-2022 doszło aż do 291 przypadków pozostawienia ciał obcych w ciałach pacjentów podczas operacji.

Do błędów lekarskich, które nie powinny nigdy się wydarzyć, dochodzi coraz częściej w szpitalach w Anglii.

Niepokojąco rośnie liczba ciał obcych wykrywanych u pacjentów po operacjach. W latach 2021-22 w Anglii pozostawiono aż 291 razy w ciałach pacjentów po zabiegach w szpitalach ciała obce, w tym waciki, skalpele i wiertła.

Z oficjalnych danych wynika, że w latach 2021-2022 doszło do w Anglii 291 zdarzeń, w których pozostawiono w ciałach pacjentów po operacjach przedmioty medyczne. Nowe dane ujawniają, że coraz częściej mamy do czynienia ze zdarzeniami, które nie powinny mieć miejsca, czyli przypadkami pozostawiania podczas operacji przedmiotów obcych, w tym przecinaków do drutu, ostrzy skalpela i wierteł.





Ciała obce pozostawiane w ciałach pacjentów

W latach 2021-2022 popełniono 291 błędy związane z „obcym przedmiotem przypadkowo pozostawionym w ciele podczas opieki chirurgicznej i medycznej”, wynika z oficjalnych danych.

Dane NHS Digital nie wyjaśniają, kiedy i gdzie dany pacjent miał pierwszą operację, ani czy przeprowadzało ją NHS, czy prywatny szpital. Czasami takie błędy medyczne nie są wykrywane całymi tygodniami, miesiącami lub latami po zdarzeniu. Pacjenci mają jednak prawo do ubiegania się z tego tytułu o odszkodowanie.

Rekord błędów medycznych

Analiza przeprowadzona przez PA Media wykazała, że ​​291 przypadków to najwyższa roczna suma odnotowana od ponad 20 lat. Dane te ujawniono, gdy NHS stoi w obliczu silnej presji i opiekuje się większą liczbą pacjentów niż kiedykolwiek wcześniej.

Zeszłoroczny rekord był ponad dwukrotnie wyższy niż najniższy wynik w ciągu ostatnich dwóch dekad, kiedy zarejestrowano 138 takich zdarzeń w latach 2003-2004. W latach 2001-2002 było 156 przypadków związanych z pozostawieniem ciał obcych w ciałach pacjentów po zabiegach.

Przedmioty pozostawione wewnątrz pacjentów to np. waciki, gaza, a nawet narzędzia chirurgiczne, w tym wiertła… W ubiegłym roku średni wiek pacjentów, w których w wyniku błędu zostawiono coś po operacji, wynosił 57 lat. Błędy dotyczyły szerokiego przedziału wiekowego, od niemowląt po pacjentów w wieku powyżej 90 lat.

Never event

W szpitalach istnieją ścisłe procedury zapobiegające takim błędom, w tym listy kontrolne i wielokrotne liczenie narzędzi chirurgicznych. Pozostawienie przedmiotu wewnątrz pacjenta po operacji jest klasyfikowane przez NHS jako „never event” („zdarzenie nigdy”) – co oznacza, że ​​incydent jest tak poważny, że nigdy nie powinien się wydarzyć.

Rachel Power, dyrektor naczelna Stowarzyszenia Pacjentów, powiedziała:

- Nazywane są „zdarzeniami nigdy”, ponieważ są to poważne incydenty, którym można całkowicie zapobiec, ponieważ szpital lub klinika ma systemy zapobiegające ich wystąpieniu. Poważne skutki fizyczne i psychiczne, jakie powodują, mogą pozostać z pacjentem do końca życia, a to nigdy nie powinno się przytrafić nikomu, kto szuka leczenia w NHS. Chociaż w pełni rozumiemy kryzys, przed którym stoi NHS, żadne „zdarzenia nigdy” nie powinny mieć miejsca, jeśli zostaną wdrożone środki zapobiegawcze.

Przypadki skrzywdzonych pacjentów

49-letnia kobieta ze wschodniego Londynu powiedziała, że ​​„straciła nadzieję” po tym, jak część ostrza chirurgicznego pozostawiono w niej po operacji usunięcia jajników w 2016 roku.

- Kiedy się obudziłam, poczułam coś w brzuchu. Nóż, którym mnie pocięli, złamał się i zostawili jego kawałek w moim brzuchu – powiedziała straumatyzowana kobieta.

Pozostawiono w niej ostrze na pięć dni, co doprowadziło do dodatkowego dwutygodniowego pobytu w szpitalu.

Emmalene Bushnell i Kriya Hurley z firmy prawniczej Leigh Day, które reprezentowały kobietę w sądzie, powiedziały:

- Niestety nadal obserwujemy przypadki pozostawionych przedmiotów po operacji, w wyniku których pacjenci są ponownie przyjmowani do szpitala, przechodzą drugą operację, cierpią na sepsę, infekcje, przetokę lub niedrożność jelit, zapalenie otrzewnej i szkody psychiczne.

Głos w sprawie zabrał również rzecznik NHS, który tłumaczył:

- Dzięki ciężkiej pracy personelu NHS takie incydenty są rzadkie. Jednak kiedy się zdarzają, NHS jest zobowiązana do uczenia się na tych błędach, aby poprawić opiekę nad przyszłymi pacjentami.

