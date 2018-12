Coraz więcej rodzin w UK błaga o pieniądze w internecie. Za życie w nędzy winią... Universal Credit

Fot. Getty

Najnowsze statystyki są zatrważające – w tym roku aż pięciokrotnie wzrosła liczba rodzin w Wielkiej Brytanii, które o pomoc finansową zdecydowały się błagać w internecie. Z informacji ujawnionych przez platformę GoFundMe wynika, że o pomoc w przeżyciu najbliższych miesięcy w UK prosi obecnie w sieci blisko 1000 rodzin.

Liczba gospodarstw domowych objętych zasiłkiem Universal Credit wzrosła w okresie od października 2017 r. do października 2018 r. o 108 proc. - z 635 000 tys. do 1 318 000 tys. Jednak wiele rodzin skarży się, że nowy zasiłek powszechny, stanowiący wsparcie dla osób o niskich dochodach lub dla osób bezrobotnych, wpędził je w nędzę. Problemem mają być nie tylko opóźnienia w wypłacie zasiłku, ale zmniejszona kwota pomocy w porównaniu do sześciu wcześniejszych zasiłków, które Universal Credit zastąpił (Child Tax Credit, Housing Benefit, Income Support, Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA), Income-related Employment and Support Allowance (ESA) i Working Tax Credit).

Z informacji ujawnionych przez GoFundMe - jedną z największych na świecie platform dedykowanych zbiórkom pieniędzy wynika, że obecnie o pomoc finansową błaga w internecie blisko 1000 brytyjskich rodzin. To aż pięć razy więcej niż w roku ubiegłym, a wśród zdesperowanych mieszkańców Wysp coraz więcej jest ludzi z orzeczoną niepełnosprawnością.

- Osoby niepełnosprawne i ich rodziny nie powinny być pozostawiane na pastwę losu, gdy grozi im utrata domu z powodu pojawienia się poważnych problemów z systemem świadczeń. Jesteśmy w regularnym kontakcie z osobami, które mają problem z uzyskaniem zasiłku i wiemy, że luki w pomocy finansowej w ramach Universal Credit mogą mieć katastrofalny wpływ na życie osób niepełnosprawnych – mówi James Taylor z organizacji charytatywnej Scope.

