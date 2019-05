Coraz więcej Polaków zatrudnia się w UK mimo Brexitu. Najnowszy raport ONS z rynku pracy

Liczba imigrantów z UE zatrudnionych w Wielkiej Brytanii (w tym Polaków) wzrosła do 2,38 miliona, czyli o 98 000 więcej niż w ubiegłym roku – podało we wtorek Office for National Statistics w swoim raporcie. Według najnowszych danych średnie tygodniowe zarobki wzrosły na Wyspach o 3,3 proc., jednak brytyjska gospodarka jest mniej produktywna.

Raport opublikowany przez brytyjski urząd statystyczny pokazuje, że gospodarka brytyjska mimo zawirowań brexitowych radzi sobie całkiem dobrze, a liczba imigrantów z UE zatrudnionych na Wyspach wzrosła do rekordowego poziomu 2,38 miliona. Wzorst odnotowano także w liczbie imigrantów pochodzących spoza UE (do 1,32 mln).

Około 925 000 osób pracujących w UK w pierwszym kwartale tego roku pochodziło z Czech, Estonii, Węgier, Polski, Łotwy, Litwy, Słowacji i Słowenii, a 1 mln pracowników z Niemiec, Włoch, Hiszpanii czy Francji. ONS zwraca jednak uwagę na to, że opublikowane statystyki nie mierzą przepływu imigrantów do Wielkiej Brytanii.

Dobrą informacją jest to, że wskaźnik bezrobocia maleje nieustannie od pięciu lat, a obecnie spadł do poziomu najniższego od 1974 roku, czyli 1,3 miliona. Dla mężczyzn wskaźnik bezrobocia wyniósł 3,9 proc., a dla kobiet 3,7 proc. Natomiast średnia wysokość zarobków tygodniowych w Wielkiej Brytanii poszła w górę o 3,3 proc. (wyłączając bonusy).

ONS twierdzi, że między styczniem a marcem 2019 roku 32,70 milionów osób powyżej 16. roku życia miało status zatrudnionych, czyli o 354 000 więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost ten – według urzędu statystycznego – dotyczy głównie pracowników pełnoetatowych.

Niestety zwolnił wzrost pensji do 3,2 proc. w porównaniu z 3,5 proc. w tym samym okresie w roku ubiegłym. Z kolei inflacja utrzymuje się na poziomie 1,9 proc. (w następnym tygodniu mają zostać opublikowane najnowsze dane na ten temat).

Ekonomiści twierdzą, że dalszy wzrost pensji będzie nietrwały, jeśli brytyjska gospodarka nie stanie się bardziej produktywna. Z raportu ONS wynika, że efektywność produkcji, która przypada na godzinę pracy poszczególnego pracownika, spada od trzech ostatnich miesięcy.

