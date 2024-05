Praca i finanse Coraz więcej mieszkańców UK rozważa bankructwo. Czy bankructwo zawsze oznacza koniec kłopotów z wierzycielami?

Według ostatnich raportów FCA, ponad 32 miliony osób mieszkających w Wielkiej Brytanii ma trudności z płaceniem rachunków. Coraz częściej kryzys dotyka osoby pracujące, nieraz w dwóch miejscach, których mimo to nie stać na codziennie wydatki. Gwałtownie rośnie zainteresowanie bankructwem jako sposobem na pozbycie się długów, choć nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Bankructwo w UK nie obejmuje wszystkich długów, w tym długów z innych krajów i wiąże się z wieloma restrykcjami. Przed rozważaniem bankructwa warto sprawdzić inne, mniej drastyczne rozwiązania jak plany spłaty: IVA lub DMP.

Czy bankructwo w UK zapewni natychmiastowy spokój?

Większość osób rozważających bankructwo jest zmęczona nękaniem przez wierzycieli, komorników i czuje się przytłoczone ogromem posiadanych długów, które wydają się nierealne do spłacenia. Bankructwo jawi się im jako szansa na uwolnienie się od nękania, listów i wezwań. Tymczasem bankructwo jest długotrwałym, stresującym procesem, z czego większość osób nie zdaje sobie sprawy. Zanim nastąpi umorzenie długów, cały majątek osoby, w tym konta bankowe, przedmioty, nieruchomości w UK i poza UK są brane pod lupę. Bankrutem jest się przez zwykle rok, kiedy finanse danej osoby są kontrolowane przez sąd, a następnie można zacząć od nowa z “czystym kontem”, choć w historii danej osoby zostaje to na znacznie dłużej.

Co oznacza bankructwo?

Bankructwo oznacza, że sąd określił daną osobę jako pozbawioną majątku i niezdolną do spłacenia długów w pewnym okresie, zwykle w czasie 12 miesięcy. W praktyce większość długów zostaje umorzona, a wierzyciele nie mogą domagać się spłaty od takiej osoby, dochodzić długu sądownie ani go egzekwować. Zanim to jednak nastąpi, majątek osoby przejmuje wyznaczona do tego osoba, tzw. Official receiver, która decyduje jak go spieniężyć i które długi spłacić, a także sprawdzi, czy dłużnik należycie dysponował tzw. spare income, czyli środkami, które mu zostawały z wynagrodzenia po pokryciu kosztów życia. W efekcie dłużnik, nie musi spłacać większości długów.

Czy bankructwo zeruje wszystkie długi?

Co do zasady bankructwo nie pokrywa wszystkich długów i są pewne typy zobowiązań, których nie obejmie wyrok bankructwa, dlatego trzeba mieć plan ich spłaty. W czasie bankructwa takie długi muszą być nadal spłacane regularnie w ustalonych ratach lub są wstrzymane na czas bankructwa, a po jego zakończeniu, dłużnik musi wznowić spłatę.

Jakich długów nie obejmuje bankructwo w UK?

Bankructwo nie uwolni nas od spłacenia pożyczki studenckiej, płatności na opiekę na dziecko tzw. maintenance payments i child support payments, opłat sądowych, kar nałożonych wyrokami sądu, długów należnych w ramach odszkodowania za narażenie życia lub zdrowia innej osoby. Na te długi należy mieć plan spłaty.

Czy bankructwo w UK obejmie długi posiadane w innych krajach UE?

Bankructwo zadeklarowane przez sąd brytyjski może nie objąć długów posiadanych w innych krajach UE, a szczególną sytuacją są długi w bankach. Jeśli osoba posiada długi w więcej niż jednym kraju, musi skorzystać z porady prawnika.

Jakie przedmioty trzeba sprzedać w czasie bankructwa?

Official Receiver, który przejmuje majątek dłużnika, zwykle pozwala zachować przedmioty codziennego użytku oraz służące do pracy, w tym ubrania, meble, wyposażenie, narzędzia do pracy, samochód. Może natomiast żądać sprzedaży danej rzeczy i zamiany jej na tańszą, czyli np. sprzedać drogi samochód i nakazać zakup tańszego, a nadwyżkę pieniężną przeznaczyć na spłatę długów.

Zwykle nakazuje także sprzedaż biżuterii, antyków, przedmiotów służących do rozrywki np konsole do gier.

Co z nieruchomościami w innych krajach?

Official Receiver może nakazać sprzedaż nieruchomości leżącej w innym kraju, poprzez sąd lokalny w danym kraju. W przypadku posiadania majątku poza granicami UK należy skorzystać z porady prawnika, przed rozpoczęciem procedury bankructwa.

Co z mortgage w przypadku bankructwa?

Jest to kolejny typ długu, który należy spłacać pomimo bankructwa. Jeśli ktoś posiada kredyt hipoteczny, w czasie bankructwa musi utrzymywać miesięczne spłaty. W razie opóźnień bank może wszcząć procedurę windykacyjną, pomimo zadeklarowanego bankructwa.

A co z najmem w przypadku bankructwa?

W przypadku niespłaconego czynszu za dowolny okres, dług ten będzie wliczony do wyroku bankructwa, ale landlord ma prawo wyeksmitować takiego lokatora z mieszkania.

Co zamiast bankructwa?

Bankructwo jest dobrym rozwiązaniem dla osoby, która nie posiada majątku ani w UK ani w innym kraju, ma bardzo wysokie długi i nie będzie dla niej trudnością, jeśli przez 6 lat będzie miała w historii kredytowej bankructwo. To także może być dobre rozwiązanie dla osób, których zawody nie wykluczają wykonywania przez osobę z zadeklarowanym bankructwem i dla osób, które nie zamierzają prowadzić firmy. W innych przypadkach należałoby rozważyć inne rozwiązania, dzięki którym można umorzyć część długu i korzystnie go spłacić.