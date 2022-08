Coraz więcej mieszkańców UK porzuca swoje zwierzęta! Nie mają pieniędzy, by je wyżywić

Fot. Getty

Coraz więcej Brytyjczyków rozstaje się ze swoimi zwierzętami domowymi, ponieważ nie mają pieniędzy na ich wyżywienie. Ten przykry trend dotyczy nie tylko kotów i psów, ale także innych zwierząt, w tym węży i jaszczurek.

Setki kotów i psów trafiło już do schronisk dla zwierząt po tym, jak właściciele przyznali, że nie stać ich na wyżywienie swoich pupili. Kolejne setki, jak nie tysiące mieszkańców UK, pytały też o możliwość oddania zwierzęcia pod opiekę, co oznacza, że ten przykry trend wciąż narasta. Niestety, największe ograniczenie standardów życia na Wyspach od co najmniej lat 60-tych zmusza rzesze właścicieli do wyboru między zakupem żywności dla swoich pupili, a zakupem innych podstawowych produktów lub usług dla siebie i swojej rodziny. A dodajmy, że czasem trzeba też zapłacić kilkaset funtów za weterynarza, co dla coraz większej liczby gospodarstw domowych zaczyna być ciężarem nie do udźwignięcia. - Obawiamy się, że będzie to coraz częstszy powód, dla którego ludzie będą przyprowadzać do Battersea swoje psy – mówi Steve Craddock, kierownik Battersea Dogs & Cats Home.

Niektóre zwierzęta lądują na ulicy

Większość właścicieli dba o swoich pupili i jeśli nie stać ich na karmę dla nich, to oddaje zwierzęta do schroniska. Ale są i tacy, którzy ze wstydu albo z wygody porzucają zwierzaki na ulicy. A dzieje się tak nie tylko w przypadku kotów czy psów – na przykład pracownicy RSPCA znaleźli niedawno przed sklepem z gadami trzy węże w poszewkach na poduszki. Wśród nich był dwumetrowy boa dusiciel.

Fundacja Dogs Trust informuje z kolei, że po raz ostatni wzmożone oddawanie zwierząt do schronisk zostało zaobserwowane na Wyspach w trakcie kryzysu w 2008 roku. - Obecny kryzys związany z rosnącymi kosztami życia wkradł się do nas o wiele szybciej, niż ludzie się tego spodziewali – zaznaczył dyrektor operacyjny Trustu Adam Clowe.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!