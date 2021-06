Coraz więcej agresywnych pasażerów w samolotach. W tym roku było już 2900 incydentów

Jak podaje CNN do tej pory, czyli w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku było już ponad 2900 przypadków agresywnych lub nieznośnych pasażerów, którzy nie chcieli się zastosować do obowiązujących zasad w czasie lotu samolotem.

W tym roku przyjęto ponad 2900 zgłoszeń w Stanach Zjednoczonych dotyczących agresywnych i nieznośnych pasażerów w samolotach, przy czym większość przypadków związana była niestosowaniem się do nakazu noszenia maseczek – poinformowało Federal Aviation Administration.

Coraz więcej nieznośnych pasażerów

W społeczeństwie amerykańskim, w którym odsetek zaszczepionych osób jest bardzo wysoki, wzrosła liczba agresywnych lub nieznośnych pasażerów, z których większość odmawia noszenia maseczek w samolocie. W tym roku odsetek osób podróżujących samolotami w Stanach Zjednoczonych, które sprawiają problemy na pokładzie, wzrósł do rekordowego poziomu.

Jak donosi Federal Aviation Administration – do tej pory w 2021 roku odnotowano aż 2900 incydentów, z czego ostatni miał miejsce na pokładzie samolotu Americans Airlines opóźnionego w wyniku złej pogody, w którym zachowanie niezadowolonych pasażerów zostało opisane przez członków załogi jako „istne piekło”.

Rekord pobity w niecałe pół roku

Okazuje się, że szokujące statystyki z dotychczasowych 5 miesięcy 2021 roku dotyczące nieodpowiedniego zachowania na pokładzie samolotu są 20 razy większe niż zazwyczaj odnotowuje się w czasie całego roku.

Statystyki te doprowadziły do tego, że FAA zdecydowało o wprowadzeniu kar dla tych osób, które odmówią noszenia maseczek, przy czym najwyższe wzrosły do 15 500 dolarów, dla pasażera, który został poproszony o założenie maski ponad 10 razy w czasie swojego lotu z Florydy do Las Vegas.