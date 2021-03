Coraz mniej zachorowań na koronawirusa w UK i ofiar śmiertelnych. Zaszczepiono już 23,6 mln osób

Statystyki dotyczące zarówno zachorowań na koronawirusa jak i ofiar śmiertelnych spadają w Wielkiej Brytanii. W sobotę odnotowano 5 534 zachorowania i 121 zgonów na Covid-19, co pokazuje tendencję spadkową.

Sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii staje się coraz bardziej optymistyczna, co z kolei daje też nadzieję na planowe wychodzenie z lockdownu. Po tym, jak Szkocja i Walia zdecydowały się na poluzowanie kolejnych regulacji, odnotowano w sobotę 5 534 nowych zachorowań, co pokazuje wyraźną tendencję malejącą.

Coraz mniej zachorowań na koronawirusa w UK

W piątek liczba nowych zachorowań na Covid-19 wyniosła 6 609, a w ubiegłą sobotę 6 040 – natomiast w tę sobotę 5 534. Liczba ofiar śmiertelnych także spadła z 175 do 158. Rząd podkreśla zależność między spadkiem zachorowań i masowymi szczepieniami.

Miliony zaszczepionych osób

Do tej pory na Wyspach zaszczepiono przeciwko Covid-19 ponad 23 mln osób. Dokładnie 23 684 103 osoby otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki, a 1 532 754 dostało już także drugą. Z kolei w ciągu zaledwie ostatnich 24 godzin zaszczepiono aż 457 000 osób w całym kraju.

Rząd zwiększy od przyszłego tygodnia liczbę dziennych szczepień, dzięki oddelegowaniu do nich dodatkowego personelu. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu dostaw samych szczepionek.

Władze mają nadzieję, że uda się do końca lipca zaszczepić wszystkie chętne osoby dorosłe. Minister ds. szczepień, Nadhim Zahawi powiedział, że spodziewa się dostawy „dziesiątek milionów dawek szczepionki”, co z kolei przyczyni się do jeszcze szybszego szczepienia społeczeństwa.

Z danych NHS England wynika, że w Londynie szczepionkę podano 2 600 603 osobom między 8 grudnia a 12 marca, z czego 2 457 466 to były pierwsze dawki, a 143 127 drugie. W rejonie Midlands z kolei podano 3 939 000 pierwszych dawek szczepionki i 182 980 drugich, co daje 4 121 890.