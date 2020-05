Coraz mniej imigrantów z UE przyjeżdża na Wyspy – podaje ONS. Padł jednak rekord przyjezdnych spoza UE

Zgodnie z najnowszymi danymi ONS coraz mniej imigrantów z UE przyjeżdża na Wyspy. Co jednak ciekawe imigracja z krajów spoza UE osiągnęła najwyższy poziom od 45 lat, co jest spowodowane głównie wzrostem liczby studentów z Chin i Indii.

Rząd torysów parę lat temu postawił sobie za cel zmniejszenie salda migracji szczególnie z krajów UE. W tym tygodniu z kolei w parlamencie zatwierdzono projekt nowego systemu imigracyjnego, który będzie oparty na systemie punktowym i ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 roku.

Coraz mniej imigrantów z UE przyjeżdża na Wyspy

W związku ze zmianą nastawienia rządu do obywateli unijnych od 2016 roku, regularnie spada liczba imigrantów z UE przyjeżdżających do UK. W roku 2019 oszacowano, że 49 000 więcej imigrantów z UE przyjechało do Wielkiej Brytanii niż ją opuściło. Dla porównania w roku 2015 Wyspy wybrało 200 000 więcej obywateli UE niż zrezygnowało z pobytu.

Największy wzrost przyjezdnych spoza UE

Dane ONS pokazują jednak rekordowy wzrost liczby przyjezdnych spoza UE. W roku 2019 aż 282 000 więcej imigrantów spoza UE przyjechało do Wielkiej Brytanii niż ją opuściło, co jest rekordową liczbą od roku 1975, kiedy zaczęto prowadzić statystyki.

Jak powiedziała Jay Lindop, dyrektor Centre for International Migration w ONS:

- Ogólny poziom imigracji pozostaje zasadniczo stabilny w ostatnich latach, jednak pojawiły się nowe tendencje u imigrantów z UE i spoza UE od 2016 roku. W roku 2019 imigracja spoza UE była na najwyższym poziomie, jaki widzieliśmy dotychczas, co jest spowodowane przyjazdem studentów z Chin oraz Indii, podczas gdy liczba przyjezdnych z krajów UE do pracy nieprzerwanie spada.

- Zdajemy sobie sprawę, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa ma znaczący wpływ na podróże od grudnia, a nowe analizy z dzisiaj pokazują, jak międzynarodowe podróże do oraz z Wielkiej Brytanii spadły w ostatnim czasie – dodała Lindop.