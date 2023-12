Praca i finanse Coach pomoże osobom długo przebywającym na zwolnieniu lekarskim

Rząd nie ustaje w wysiłkach, by zachęcić do powrotu do pracy tysiące Brytyjczyków, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Jedną z rozważanych opcji jest zapewnienie osobom przebywającym od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim dostępu do terapii, aktywności sportowych, a nawet do pomocy ze strony tzw. coacha.

Liczba osób pozostających na zwolnieniu lekarskim musi się zmniejszyć

Rząd planuje wprowadzenie programu, który ma znacząco zredukować liczbę osób pozostających na zwolnieniu lekarskim. A problem jest poważny. W końcu zasiłek Universal Credit, nieobejmujący wymagań dotyczących liczby przepracowanych godzin, pobiera w UK aż 2,2 mln ludzi. Obecnie na tzw. chorobowym przebywa najwięcej ludzi od 10 lat.

Rządzący mają plan na to, jak przywrócić ludzi do pracy. Zgodnie ze starą zasadą „kija i marchewki”, tą przysłowiową „marchewką” mają być różnorodne aktywności. W tym sesje z zakresu życiowego coachingu i dostęp do aktywności fizycznych. Ale w programie mają się też znaleźć bardziej alternatywne zajęcia. Na przykład opłacane przez NHS zajęcia w klubach ze śpiewem, zajęcia z zakresu gotowania czy ogrodnictwa. Takie rozwiązania mają proponować osobom przebywającym na zwolnieniu zarówno lekarze, jak i pracodawcy, urzędy pracy, pracownicy socjalni czy organizacje charytatywne.

Przeczytaj też:

Po wściekłym ataku psa American XL Bully mężczyzna omal nie stracił jąder American XL Bully

Ludzie muszą chodzić do pracy

Aktywizacja zawodowa osób, które od pewnego czasu z niej zrezygnowały, to klucz do poradzenia sobie z coraz większymi brakami rąk do pracy w Wielkiej Brytanii. Ministrowie ds. pracy i emerytur oraz zdrowia, Mel Stride i Victoria Atkins, nie mają jednak wątpliwości, że nie można wszystkim zaproponować uniwersalnych rozwiązań. – Wiemy, że im dłużej ktoś pozostaje bez pracy, tym trudniej jest mu znaleźć pracę. Wiemy również, że jedna na pięć osób ubiegających się o najwyższy poziom świadczeń zdrowotnych chce pracować i czuje, że mogłaby to zrobić przy odpowiednim wsparciu – zaznaczają ministrowie na łamach „The Times”.

Programy pilotażowe obejmą 15 obszarów. W ich obrębie uruchomiony zostanie program WorkWell, obejmujący pomoc coachów ds. pracy, fizjoterapeutów i psychologów. Rząd ma nadzieję, że testy wypadną pomyślnie i że program WorkWell będzie można rozszerzyć na cały kraj.

Przeczytaj też: