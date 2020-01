Co zrobić z choinką po Świętach Bożego Narodzenia w UK?

Rząd brytyjski namawia mieszkańców UK do ponownego zasadzenia drzewka, ale jeśli jest to niemożliwe, to są jeszcze inne sposoby na pozbycie się go i niezatruwanie środowiska

Fot. Getty

Jeśli wszystkie drzewka świąteczne z danego roku zakupione w UK trafiłyby na wysypisko śmieci, to kosztowałoby to Brytyjczyków £22 mln. Z tego też względu rząd wezwał mieszkańców Wysp do niewywożenia choinek na wysypiska i do pozbycia się ich z domów w inny sposób.

Co zatem można zrobić ze świątecznym drzewkiem po mniej więcej 12 dniach od jego zakupu? Eksperci wskazują, że zanim zdecydujemy się na wyrzucenie choinki do śmieci, wskutek czego trafi ona najprawdopodobniej na wysypisko śmieci, to możemy wypróbować jeden z czterech innych scenariuszy. Sposobem na pozbycie się drzewka, najbardziej promowanym w tym roku przez rząd, jest ponowne zasadzenie go w ziemi – choćby we własnym ogrodzie. - Miliony rodzin w Wielkiej Brytanii świętowały Boże Narodzenie z piękną jodłą lub świerkiem w swoim domu, ale kiedy zdejmiemy dekoracje, to ważne jest, by pozbyć się drzewek w sposób zrównoważony. Jeśli wasze drzewko wciąż ma korzenie, to przesadzenie go będzie świetnym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego i na wsparcie naszych wysiłków w sadzeniu większej liczby drzew – zaznaczyła minister ds. środowiska Rebecca Pow.

Zobacz też: Czego unikać w trakcie styczniowych wyprzedaży? Oto 7 porad Polish Express

Jeśli nie mamy możliwości posadzenia choinki w ogrodzie, to możemy się zwrócić do lokalnego councilu z zapytaniem, czy może on ma możliwości, by odebrać drzewko i z powrotem zasadzić je w ziemi. Z kolei dwa kolejne sposoby polegają na oddaniu drzewka świątecznego przedsiębiorstwom zajmującym się przetwórstwem drewna. Z choinek można bowiem zrobić chociażby zapory przeciwpowodziowe albo rozdrobnić je i użyć jako tłucznia do budowy dróg.

Nie przegap: Pies w Wielkiej Brytanii. O czym trzeba pamiętać wyprowadzając zwierzę na spacer?