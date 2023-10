Crime Co zrobić, gdy twoi sąsiedzi palą marihuanę?

Jeśli twoi sąsiedzi palą marihuanę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że się o tym dowiesz. Wiąże się to bowiem z bardzo charakterystycznym, silnym zapachem. Jakie zatem kroki możesz podjąć w tej sytuacji?

Wiele osób nie przejmuje się tym, co ich sąsiedzi robią we własnym domu. Jednak bywa też tak, że mieszkanie obok niektórych osób może być uciążliwe. Szczególnie w przypadku częstego palenia przez nich marihuany, gdy jej zapach czujemy we własnym domu.

Co zrobić, gdy sąsiedzi palą marihuanę?

Mimo wysiłków zmierzających do dekryminalizacji palenia marihuany, a także raportów mających dowieść korzyści zdrowotnych, jakie dają konopie indyjskie, marihuana wciąż jest nielegalna w UK. Kwalifikuje się ją do narkotyków klasy B.

Jakie zatem działania możemy podjąć, jeśli podejrzewamy, że nasi sąsiedzi palą marihuanę? Co mówią na ten temat przepisy?

Na początku należy wyjść od tego, czy palenie marihuany we własnym domu jest legalne w UK. Okazuje się, że nie, a wszelkie sugestie, że tak jest, są mitem.

Policja podaje, że „posiadanie konopi indyjskich jest przestępstwem”. Jest to dość powszechny problem w całej Wielkiej Brytanii. Służby zachęcają każdego, kto podejrzewa, że w jego pobliżu pali się marihuanę, aby skontaktował się z policją.

O tym, jakie będą konsekwencje w przypadku zgłoszenia na policję sytuacji, w której nasi sąsiedzi palą marihuanę, wiele zależy od ilości narkotyku, a także tego, czy dana osoba była wcześniej karana.

Co może zrobić landlord?

Jeśli natomiast jesteśmy właścicielami wynajmowanego domu lub mieszkania i podejrzewamy najemców o palenie w nim marihuany, możemy podjąć konkretne kroki.

Chris Norris z National Landlords Association zaleca:

– Zalecamy oczywiście zapoznanie się z referencjami dotyczącymi potencjalnych najemców od ich byłych pracodawców czy landlordów. Zanim jeszcze zaoferujemy wynajem. Konieczne może być także sprawdzenie nieruchomości po wprowadzeniu się najemców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontrole warto przeprowadzić co kwartał. Oczywiście informując o tym wcześniej najemców, aby nie zakłócać ich prywatności.

Jeśli faktycznie okaże się, że osoby wynajmujące od nas dom czy mieszkanie palą w nim marihuanę, możemy o tym poinformować policję.

