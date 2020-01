Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku w pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec swoich pracowników?

Podczas wykonywania obowiązków służbowych może dojść do różnych wypadków. Bardzo często mają miejsce sytuacje, które powodują urazy pleców. Są one niezwykle uciążliwe dla osób, które doświadczyły takich zdarzeń. Obrażenia mogą prowadzić do długotrwałych, a nawet wieloletnich konsekwencji zdrowotnych znacznie wpływających na życie codzienne.

Dlatego też trzeba wiedzieć, jakie okoliczności mogą przyczyniać się do powstania tych urazów. Dzięki temu uzyskuje się informację, która pozwala stwierdzić, kiedy należy udać się do lekarza, który wyda odpowiednie zaświadczenie. Taki dokument jest niezbędny w sprawie o odszkodowanie.

Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia ochrony pracownikom?

pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia Manual Handling, jeśli tego wymaga rodzaj pracy,

pracodawca powinien zapewnić pracownikom odzież ochronną w tym okulary, jeśli jest to konieczne,

pracodawca powinien upewnić się, że pracownik został przeszkolony na swoje stanowisko pracy,

przedsiębiorstwo powinno zminimalizować ryzyko wypadków, które można przewidzieć,

przedsiębiorstwo ma obowiązek dostarczyć sprawne narzędzia,

pracodawca powinien ustosunkować się do potrzeb pracowników/usuwać zgłaszane usterki, jeśli mogą one wpłynąć na ich zdrowie,

narzędzia pracy powinne być regularnie monitorowane oraz wyposażone w elementy ochronne,

podłoga, po której poruszają się pracownicy, powinna być bezpieczna,

Pracodawca powinien upewnić się, że miejsce pracy jest bezpieczne dla danego pracownika.

Kiedy w pracy może dojść do urazów pleców w tym kręgosłupa?

Health and Safety Executive opisuje, że najczęściej dochodzi do wypadków w sytuacjach związanych z następującymi zadaniami:

podnoszenie lub przenoszenie ciężkich, lub niewygodnych przedmiotów,

podnoszenie przedmiotów w ryzykowny sposób np. jedną ręką lub w niewygodnej pozycji,

powtarzalna czynność np. pakowanie produktów,

prowadzenie pojazdów na długim dystansie lub na nierównej drodze, szczególnie gdy siedzenie nie może być lub nie jest dostosowane,

schylanie się, pozycja przy biurku,

pchając lub ciągnąc ciężkie przedmioty,

pracując ponad normalne limity/możliwości,

praca, gdy jesteśmy zmęczeni,

rozciąganie się, skręcanie, wyciąganie,

przebywanie długo w tej samej pozycji.

Dodamy także, że czasem dochodzi do urazów kręgosłupa przy pracy na wózkach widłowych oraz poprzez upadek czy poślizgnięcie się.

Oprócz ogólnego bólu pleców mogą wystąpić takie dolegliwości jak drętwienie nóg, pleców oraz osłabienie nóg.

Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku w pracy?

Większość z nas bezpośrednio po wypadku jest zdezorientowana i nie do końca wie, co powinna zrobić. Jeśli wypadek był poważny, natychmiastowo wezwij pomoc. Należy pamiętać, że zdrowie jest najważniejsze, więc upewnij się, że otrzymasz pierwszą pomoc i udasz się do szpitala. Poniżej znajduje się lista najważniejszych wskazówek:

wykonać zdjęcie miejsca zdarzenia,

zapisać dane świadków,

poinformować pracodawcę; pracodawca powinien zapisać notatkę w książce wypadków. Jeśli nie jesteś pewien w 100% co zostało zapisane w raporcie nie musisz go podpisywać - daj sobie czas na przemyślenie,

podczas wizyty u lekarza należy dokładnie opisać, w jaki sposób doszło do zdarzenia,

skontaktować się z prawnikiem, aby sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie na zasadzie No Win No Fee (nie ma wygranej, nie ma opłat).

Czy jeśli nie zgłosiłem wypadku, mogę starać się o odszkodowanie?

Nawet w sytuacji, w której wypadek nie został zgłoszony, można starać się o odszkodowanie. Ważne jest, aby w takiej sytuacji móc udowodnić, że zdarzenie miało miejsce. Czasem zdarza się, że do uszczerbku na zdrowiu doszło przez naciągnięcie, a ból stawał się mocniejszy każdego dnia i z opóźnieniem zgłosiliśmy się do pracodawcy i lekarza.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Na wysokość możliwej rekompensaty wpływa wiele czynników. Zasadnicze znaczenie ma to, jak doznany uraz wpłynie na resztę życia poszkodowanego. Taki wypadek może spowodować, że człowiek nie będzie już mógł podjąć żadnego zatrudnienia, co istotnie odbije się na jego sytuacji finansowej. Biorąc to pod uwagę, można tylko wskazać orientacyjne kwoty odszkodowania. Osoby, które doznały umiarkowanych urazów kręgosłupa, mogą liczyć na około 10 000 GBP. Ciężkie obrażenia mogą przynieść blisko 30 000 GBP. Niezwykle trudne uszkodzenia dolnej bądź górnej części pleców, które mogą powodować poważne konsekwencje na przykład paraliż to kwota sięgająca granicy 128 000 GBP. Jednak zawsze należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i może być inaczej wyceniony przez sąd.

Wysokość odszkodowania za bóle pleców zależy od paru czynników:

długości czasu wpływu bólu na nasze życie,

wieku,

poprzednich wypadków,

rodzaju obrażeń,

Dodatkowo możesz starać się o odszkodowanie za utracone zarobki, pieniądze na leczenie, opiekę oraz pomoc rodziny.

Dodatkowo możesz starać się o odszkodowanie za utracone zarobki, pieniądze na leczenie, opiekę oraz pomoc rodziny.

Czy można starać się o odszkodowanie, gdy wcześniej występowały problemy z kręgosłupem?

Ogólnie rzecz biorąc możesz starać się o odszkodowanie za uraz pleców, nawet jeśli wcześniej cierpiałeś na bóle lub uczestniczyłeś w innym wypadku. Lekarz ustali na zasadzie prawdopodobieństwa jak dany wypadek wpłynął na Twoje zdrowie. Oznacza to, że odszkodowanie może być proporcjonalnie pomniejszone. Każda tego rodzaju sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

