Co zrobić, by w Wigilię nie pracować lub pracować krócej? Oto 5 sprawdzonych sposobów

Fot. Getty

Co zrobić, by nie pracować w Wigilię lub wyjść z pracy wcześniej niż zwykle? Oto pięć prostych, ale skutecznych sposobów.

Wigilia Bożego Narodzenia, przypadająca zawsze 24 grudnia, jest dniem pracującym - zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na to, by tego dnia pracować krócej lub nie pracować wcale. Oto, co zrobić, by w Wigilię nie pracować lub by wyjść z pracy wcześniej niż zazwyczaj.

Co zrobić, by w Wigilię nie pracować lub pracować krócej?

Urlop wypoczynkowy

Jest to opcja z jednej strony najprostsza, ale z drugiej - może okazać się trudna w realizacji ze względu innych pracowników Firmy. W Wigilię zapewne wiele osób chciałoby mieć wolne i często z wyprzedzeniem stara się o uzyskanie urlopu wypoczynkowego właśnie tego dnia. W sytuacjach konfliktowych, gdy kilka osób jednocześnie usilnie stara się o urlop wypoczynkowy w Wigilię, pracodawca może odgórnie zadecydować komu urlop przyzna, kierując się np. tym, czy ktoś ma dzieci, czy jest samotny, czy wyjeżdża na święta. Może się też zdarzyć, że pracodawca nikomu nie przyzna tego dnia urlopu, w obawie przed niesprawiedliwym potraktowaniem pozostałych pracowników.

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest w pewnym sensie brytyjskim odpowiednikiem polskiego urlopu na żądanie. Przysługuje on każdemu, kto jest na stałe zatrudniony na brytyjską umowę o pracę. Warunkiem uzyskania tego typu urlopu jest zajście nagłej okoliczności, uniemożliwiającej lub poważnie utrudniającej stawienie się w pracy. Może się zdarzyć, że Wigilię zastanie nas jakaś nagła i niespodziewana okoliczność. Do sytuacji uprawniających do wzięcia urlopu okolicznościowego należy między innymi konieczność opieki nad dzieckiem.

Zamiana ze współpracownikiem

Jeśli pracujemy w systemie zmianowym, możemy również spróbować zamiany z jednym ze współpracowników, którego zmiana przypada na przykład na wigilijne przedpołudnie, podczas gdy nasza na popołudnie lub wieczór. Zdarza się, że niektórym osobom nie zależy na wolnym w Wigilię i bez problemu zamienią się z osobą, która chciałaby nie pracować przynajmniej popołudniu i wieczorem 24 grudnia. Warto więc rozejrzeć się wśród współpracowników i podpytać.

Wcześniejsze wyjście z pracy

Jednym z najczęściej wybieranych sposobów jest wcześniejsze wyjście pracy. Wyjście takie musi zostać uzgodnione z szefem i należy pamiętać, że za nieprzepracowane godziny nie otrzymamy wynagrodzenia.

Łaskawość pracodawcy

W niektórych firmach dzieje się tak, że to pracodawca sam wychodzi z inicjatywą, proponując pracownikom dzień wolny od pracy lub na przykład o połowę krótszy. Wtedy zasada taka obejmuje zazwyczaj wszystkich pracowników firmy lub danego działu, a pensja nie jest uszczuplana, ponieważ krótsze godziny pracy nie są z inicjatywy pracownika.