Co zrobić, aby nie stracić statusu zasiedlenia po wyjeździe z UK?

W jaki sposób możemy aktualizować swoje dane w systemie EU Settlement Scheme i kiedy jest to konieczne?

Posiadanie pre-settled lub settled status wiąże się z pewnym wymogiem, który dotyczy ograniczonego czasu przebywania poza granicami Wielkiej Brytanii. O czym zatem należy pamiętać, aby nie stracić przyznanego nam statusu zasiedlenia?

Temat dotyczący wyjazdów z Wielkiej Brytanii i obaw związanych z utratą statusu zasiedlenia pojawia się regularnie pod różną postacią w dyskusjach Polaków związanych z Wyspami. Najczęściej możemy spotkać się z pytaniami dotyczącymi tej kwestii na tematycznych grupach na Facebooku. Tym razem postanowiliśmy się odnieść do pytania, które tam się pojawiło.







Wyjazd z Wielkiej Brytanii i utrata statusu zasiedlenia

Wielu Polaków, szczególnie po pandemii, w czasie której duża część firm przeszła na pracę zdalną, dzieli życie między Wielką Brytanię i Polskę. Posiadając pre-settled lub settled status nie muszą martwić się zarzutami dotyczącymi nielegalnego pobytu w UK po powrocie z kraju. Jest jednak jedna ważna kwestia, o której muszą bezwzględnie pamiętać, przebywając poza Wyspami – a jest to czas pobytu.

Zgodnie z założeniem programu EU Settlement Scheme status zasiedlenia można utracić, jeśli będziemy przebywać poza Wielką Brytanią zbyt długo. Jak długi może być zatem nasz pobyt poza UK w przypadku pre-settled status, a jaki w przypadku settled status?

Pytania Polaków o status zasiedlenia

Jak już wspomnieliśmy, pytania dotyczące powyższej kwestii powtarzają się regularnie w mediach społecznościowych. Tym razem na jednej z grup na Facebooku pewna użytkowniczka zapytała:

„Posiadam pre-settled status ważny do 2025 roku. W UK nie przebywam od półtora roku. Wiem, że nie mam możliwości starania się o status stały, jednak chcę się upewnić, czy nadal mogę przebywać i pracować w UK?”

Jedna z uczestniczek grupy pisze: „Status wygaśnie całkowicie, jeśli nie wrócisz przed upływem 2 lat. Jeśli wrócisz, to upewnij się, że masz bilet i dokument, na którym wyrobiony był status, lub nowy dokument, który jest do statusu dodany. Możesz mieszkać i pracować do daty końcowej na pre.”

Odpowiedź w przypadku pre-settled status jest zatem konkretna. Jeśli przebywamy poza Wielką Brytanią, nasz status wygaśnie po 2 latach. W przypadku, gdybyśmy chcieli po tym czasie wrócić na Wyspy, będziemy traktowani jak turyści i nasz pobyt w tym kraju będzie możliwy już tylko na tzw. wizie turystycznej (ważnej pół roku).

Jeśli natomiast posiadamy settled status, to poza Wielką Brytanią możemy przebywać przez maksymalny okres 5 lat z rzędu bez zmiany statusu – czytamy na brytyjskiej stronie rządowej. Po tym czasie nasz settled status wygasa i przyjeżdżając na Wyspy ponownie będziemy musieli ubiegać się o wizę, aby móc legalnie pracować i mieszkać w tym kraju.

Jak sprawdzany jest nasz pobyt poza UK?

Oficjalnie nie podano, w jaki sposób brytyjskie władze sprawdzają, jak długo dana osoba posiadająca settled lub pre-settled status przebywała poza Wielką Brytanią. Na stronie rządowej możemy znaleźć jedynie informację, że chodzi o fizyczny pobyt w innym kraju, czyli w przypadku pracy zdalnej poza Wyspami i opłacania składek w UK także możemy stracić status na skutek zbyt długiego pobytu poza Wielką Brytanią.

Można jedynie się domyślać, że przez fakt legitymowania się dokumentem tożsamości (podanym wcześniej podczas składania wniosku o status zasiedlenia) przy każdym wjeździe i wyjeździe z UK, system odnotowuje, że opuszczamy Wielką Brytanię lub do niej przyjeżdżamy. To może stanowić podstawę do obliczania okresów naszej nieobecności w kraju. Ważne też jest zgłoszenie zgubienia lub utraty ważności naszego dokumentu tożsamości, który podaliśmy przy składaniu wniosku o settled lub pre-settled status.

Aktualizacja danych

Aby zaktualizować nasze dane w systemie, wystarczy zalogować się na swoje konto w UK Visas and Immigration (UKVI) korzystając właśnie z dokumentu tożsamości, który wybraliśmy przy składaniu wniosku o status zasiedlenia w systemie.

Jeśli nie mamy prawidłowego dokumentu tożsamości na swoim koncie UKVI, możemy mieć problemy z przekroczeniem granicy przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Home Office ostrzega osoby posiadające settled status przed przekraczaniem granicy z dokumentem tożsamości innym niż ten, który jest podpięty do ich systemu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Emeryci z UK najchętniej przenoszą się do Polski. Statystyki podbijają Polacy z Wysp wracający na emeryturę do kraju?

„Wzajemny swobodny przepływ osób” popierany przez oszałamiającą większość Brytyjczyków

Coraz więcej imigrantów przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Skąd pochodzą i co zmienił Brexit?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!