Co zrobi Boris Johnson po opuszczeniu brytyjskiego parlamentu?

Czym po opuszczeniu Izby Gmin zajmie się Boris Johnson? Jakie są szanse na rychły powrót do polityki byłego premiera? Czy może zająć się BoJo? Co będzie kluczowe przy podejmowaniu decyzji w tym względzie?

„To bardzo smutne opuszczać parlament” - jak Boris Johnson napisał w swoim oświadczeniu, ale dodał zaraz „przynajmniej na razie…”. Czy to oznacza, że były premier UK i burmistrz Londynu wciąż ma nadzieję być częścią brytyjskiej polityki? Jest to bardzo możliwe, szczególnie że Johnson utrzymuje, że w zasadzie nie zrobił nic złego, więc nie ma powodu, aby znikać z życia publicznego. Polityk kreuje się nie na sprawcę, ale na... ofiarę Partygaty. Jest przekonany, że został potraktowany niesprawiedliwie i usunięty ze sceny politycznej. Jaka czeka go przyszłość? Czy Boris Johnson pozostanie przy polityce, czy zajmie się czym innym?





Warto na wstępnie zaznaczyć, iż polityk, który przeprowadził Wielką Brytanie przez pandemię Covid-19 nadal cieszy się sporą popularnością, choć jedynie wśród wyborców Partii Konserwatywnej. Jak wynika z sondażu ośrodka Savanta z maja 2023, aż 64% respondentów ma pozytywną opinię o byłym premierze. Dodajmy, że w 2019 roku udało mu się przyciągnąć rzeszę wyborców Partii Pracy, aby oddali głos na torysów i zdobył ogromną, 80-mandatową większość w parlamencie. Jego poparcie w samej partii również jest dość silne, a według niektórych ekspertów naprawdę niewiele zabrakło, aby pozostał premierem, gdyby nie afera z imprezami na Downing Street 10.

Czy Boris Johnson pozostanie przy polityce?

Kluczowym aspektem sytuacji, w jakiej znajduje się BoJo, jest kwestia zaufania. Czy wyborcy i opinia publiczna wierzą bardziej jemu, czy ustaleniom ponadpartyjnej komisji? Prawda, jako taka, wydaje się mniej istotna. Jak zaznacza Pippa Crerar z „Guardiana” powołując się na opinie bliskich znajomych polityka, jest on autentycznie przekonany o tym, że nie zrobił nic złego. Wierzy, że nie okłamał parlamentu, więc za nic nie musi przepraszać. „Ma on tak wypaczony stosunek do prawdy, że naprawdę wierzy, że jest szczery w danej chwili, nawet jeśli tak nie jest w istocie” - zaznacza Crerar.

Jeśli zatem Johnsonowi uda się przekonać innych, że jego "wersja wydarzeń” była prawdziwa, to jego powrót do polityki będzie możliwy. Drugim istotnym czynnikiem, który będzie trzymał Borisa Johnsona przy polityce, jest to, że pomimo całej swojej pewności siebie i brawurze odczuwa on ciągłą potrzebę bycia popularnym.

Czym może zająć się były premier UK?

Jeśli nie polityka, to co? Michael Savage kreśli kilka mniej lub bardziej prawdopodobnym scenariuszy dotyczących przyszłości ustępującego politycznego reprezentanta okręgu Uxbridge i South Ruislip. Boris Johnson zarobił już 5 mln funtów na udzielaniu przemówień i jakąkolwiek podejmie decyzję w sprawie dalszej kariery, to nadal będzie mógł występować publicznie i robić na tym prawdziwe kokosy. Opcja pisania felietonów w prawicowej prasie lub wręcz kupienie własnej gazety to nieco mniej prawdopodobne ruchy, ale wciąż możliwe.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ten samochód ma kosztować zaledwie 8700 funtów. Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów, w których się pojawi

Chcesz się napić wody w trakcie prowadzenia samochodu? Możesz za to słono zapłacić

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!